В Тюмени автобус сбил пешехода на перекрестке Республики — Мельникайте

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
О ДТП сообщил телеграм-канал «Тюмень ЧП Новости ЧС ДТП».
«Молодой человек переходил дорогу на зеленый свет, был в наушниках. Автобус №5 проехал на мигающий зеленый. Парень в наушниках переходил на зеленый свет пешехода», — написал подписчик группы.
Судя по городским онлайн-камерам, на перекрестке действительно произошло ДТП. В 18:36 там продолжают стоять автобус и полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками.
Информации о том, как сильно пострадал сбитый пешеход пока нет. Официальные комментарии ожидаются.