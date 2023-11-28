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Updated Сегодня, 13:45

В Тюмени автобус сбил пешехода на перекрестке Республики — Мельникайте

В Тюмени автобус сбил пешехода на перекрестке Республики — Мельникайте

28 ноября 2023, 13:39
Фото: 1MI
Сегодня, 28 ноября, в Тюмени на перекрестке улиц Республики и Мельникайте автобус наехал на пешехода. По словам очевидцев, пострадавшему 16-17 лет.
Фото: скрин cam72.su

О ДТП сообщил телеграм-канал «Тюмень ЧП Новости ЧС ДТП».

«Молодой человек переходил дорогу на зеленый свет, был в наушниках. Автобус №5 проехал на мигающий зеленый. Парень в наушниках переходил на зеленый свет пешехода», — написал подписчик группы.

Судя по городским онлайн-камерам, на перекрестке действительно произошло ДТП. В 18:36 там продолжают стоять автобус и полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками.

Информации о том, как сильно пострадал сбитый пешеход пока нет. Официальные комментарии ожидаются.

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