Тюменцам рассказали, как начать жизнь с чистого листа не дожидаясь Нового года

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как перестать откладывать дела на «потом» и наконец начать исполнять свои мечты — рассказала коуч для экспертов и предпринимателей Юлия Коночук «Саратову 24».
По словам эксперта, откладывать планы на понедельник — плохая идея. Это обычный день недели, который ничем не отличается от четверга или субботы. То же самое и с Новым годом: следующий год не будет отличаться от предыдущего, если не начать действовать.
«Я сторонник той идеи, что „потом“ — это дорога в „никуда“, ведь с понедельника мы не станем резко какими–то другими: с новым уровнем энергии, способностей и ресурсов. Новая жизнь наступает не с какой–то даты или дня недели, а с огромного желания что-то изменить, когда неудовлетворенность достигает своего предела и ты говоришь себе: „Стоп! Хватит! Я хочу иначе!“ и тогда начинаешь искать способы, как осуществить задуманное», — говорит Коночук.
Она рекомендует постоянно напоминать себе, ради чего прикладываются все усилия, заниматься тем, чем нравится, и бороться со своими страхами и сомнениями.
Ее мнение разделяет и Ирина Потапова — сертифицированный коуч ICF, психолог и предприниматель. Она делится с тюменцами еще одним действенным методом борьбы с ленью.
В первую очередь, чтобы добиться желаемого и изменить жизнь к лучшему, нужно покончить с прокрастинацией. Навязчивая привычка откладывать дела на «потом» в любом случае не даст заняться реализацией целей.
Прокрастинация часто возникает у перфекционистов — люди бездействуют, боясь сделать что-то неправильно. Также ей подвержены люди, которые могут работать только в кризисных ситуациях, когда времени на выполнение задачи почти не остается.
Потапова рекомендует понять, в чем заключается причина прокрастинации и узнать, что может замотивировать.
«Разобравшись с корнем прокрастинации, вы сможете разработать стратегии для преодоления этой привычки», — советует эксперт.
Нередко люди сталкиваются и с синдромом отложенной жизни. В этом состоянии человек ждет идеального момента, чтобы начать действовать, но проблема в том, что такой момент никогда не наступит. Этот синдром нужно отпустить и перестать ждать, когда что-то изменится вокруг: надо начать с себя.
В первую очередь, нужно установить конкретные и реальные цели. Понять, чего хочется достичь и разбить большие задачи на мелкие. Так будет проще следить за своими достижениями.
Немаловажно найти свою внутреннюю мотивацию. Для этого нужно решить, чего на самом деле хочется от жизни. Конкретная и весомая причина станет источником вдохновения и поможет достичь цели.
Посодействовать может и план действий: грамотное распределение шагов, ресурсов и времени будет помогать на каждом этапе.
Окружение влияет на каждого человека. Нужно объединиться с единомышленниками, которые поспособствуют дальнейшему росту и развитию.
Напоследок эксперты рекомендуют не ждать, что перемены наступят мгновенно: все начинается с малого.
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