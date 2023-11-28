Тюменцам рассказали, как начать жизнь с чистого листа не дожидаясь Нового года

Нередко люди сталкиваются и с синдромом отложенной жизни. В этом состоянии человек ждет идеального момента, чтобы начать действовать, но проблема в том, что такой момент никогда не наступит. Этот синдром нужно отпустить и перестать ждать, когда что-то изменится вокруг: надо начать с себя.