Тюменскую область сегодня накроет туман

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени во вторник в течение дня возможен небольшой снег, скорость юго-восточного ветра составит 3,2 м/с. Днем термометры покажут 0.+1, в ночные часы 0…-3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 21 минута.
В Тобольске 28 ноября синоптики обещают небольшой снег, ветер юго-восточный до 3,9 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…0, в темное время суток -2…-3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41, закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 7 минут.
В Ялуторовске во вторник ожидается пасмурная погода, в первой половине дня небольшие осадки в виде снега, скорость ветра составит 3,2-4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в ночные часы -1…-2.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 26 минут.
В Заводоуковске 28 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, ветер до 4,1 м/с, +1…+2 в дневные часы и до 0…-2 в темное время суток.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 28 минут.
В Ишиме во вторник, 28 ноября, в течение дня метеорологии обещают пасмурную без осадков погоду, ветер юго-восточный до 4,5 м/с. Дневная температура воздуха составит -1…0, в ночные часы термометры покажут -1…-3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 15:56, продолжительность дня 7 часов 33 минуты.