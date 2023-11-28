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Тюменскую область сегодня накроет туман

Тюменскую область сегодня накроет туман

28 ноября 2023, 01:03
Фото: ЧС Тюмень
На юге Тюменской области во вторник, 28 ноября, ожидаются туманы, на дорогах гололедные явления, ветер 5-10 м/с. Днем температура воздуха составит -3…+2, в ночные часы -3…-8. Осадки маловероятны.

В Тюмени во вторник в течение дня возможен небольшой снег, скорость юго-восточного ветра составит 3,2 м/с. Днем термометры покажут 0.+1, в ночные часы 0…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 21 минута.

В Тобольске 28 ноября синоптики обещают небольшой снег, ветер юго-восточный до 3,9 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…0, в темное время суток -2…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41, закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 7 минут.

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В Ялуторовске во вторник ожидается пасмурная погода, в первой половине дня небольшие осадки в виде снега, скорость ветра составит 3,2-4 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в ночные часы -1…-2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 26 минут.

В Заводоуковске 28 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, ветер до 4,1 м/с, +1…+2 в дневные часы и до 0…-2 в темное время суток.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37, закат в 16:05, продолжительность дня 7 часов 28 минут.

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В Ишиме во вторник, 28 ноября, в течение дня метеорологии обещают пасмурную без осадков погоду, ветер юго-восточный до 4,5 м/с. Дневная температура воздуха составит -1…0, в ночные часы термометры покажут -1…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 15:56, продолжительность дня 7 часов 33 минуты.

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