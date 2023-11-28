Тюменский пекарь-рецидивист обокрал начальницу и библиотеку

Стражи порядка задержали 23-летнего тюменца. Молодой человек работал пекарем и привлекался к уголовной ответственности более 20 раз. Грабитель сознался в содеянном и рассказал, что первая ограбленная женщина — его начальница. В библиотеку же он заходил за книгой, увидел в одном из помещений ключи от сейфа и не удержался от ограбления.