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В Тюмени поймали пекаря, обокравшего начальницу и библиотеку

Тюменский пекарь-рецидивист обокрал начальницу и библиотеку

28 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI

В Тюмени поймали пекаря, обокравшего начальницу и библиотеку

В отдел полиции обратились два человека: обоих обокрали. В первом случае женщина лишилась телефона и денег, а во втором — сотрудник библиотеки заявил, что из сейфа пропали три телефона, три планшета и ноутбук. В общей сложности ущерб был оценен в 156 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали 23-летнего тюменца. Молодой человек работал пекарем и привлекался к уголовной ответственности более 20 раз. Грабитель сознался в содеянном и рассказал, что первая ограбленная женщина — его начальница. В библиотеку же он заходил за книгой, увидел в одном из помещений ключи от сейфа и не удержался от ограбления.

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Сразу семь гаджетов было нести неудобно, поэтому он оставил награбленное под окном библиотеки, сходил до магазина за пакетами и вернулся. Все устройства он позже сдал в комиссионный магазин и заработал на этом 30 тысяч рублей.

В региональном Управлении МВД сообщили, что в отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске задержали местного жителя, в отношении которого возбуждены сразу восемь уголовных дел. Мужчина неоднократно был судим и вышел из тюрьмы в апреле этого года.

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