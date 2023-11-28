Тюменский пекарь-рецидивист обокрал начальницу и библиотеку

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Стражи порядка задержали 23-летнего тюменца. Молодой человек работал пекарем и привлекался к уголовной ответственности более 20 раз. Грабитель сознался в содеянном и рассказал, что первая ограбленная женщина — его начальница. В библиотеку же он заходил за книгой, увидел в одном из помещений ключи от сейфа и не удержался от ограбления.
Сразу семь гаджетов было нести неудобно, поэтому он оставил награбленное под окном библиотеки, сходил до магазина за пакетами и вернулся. Все устройства он позже сдал в комиссионный магазин и заработал на этом 30 тысяч рублей.
В региональном Управлении МВД сообщили, что в отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске задержали местного жителя, в отношении которого возбуждены сразу восемь уголовных дел. Мужчина неоднократно был судим и вышел из тюрьмы в апреле этого года.