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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Тюменским бойцам доставили в зону СВО религиозную атрибутику

Тюменским бойцам в зоне спецоперации обустроили молельные комнаты

28 ноября 2023, 08:03
Фото: 1MI

Тюменским бойцам доставили в зону СВО религиозную атрибутику

О помощи попросили подразделения, в которых служат бойцы. Обустраивали специальные блиндажи сами тюменцы.

Тюменцам, находящимся в зоне спецоперации и исповедующим ислам, помогли обустроить молельные комнаты. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Религиозную атрибутику просили доставить подразделения, в которых служат бойцы. Гуманитарный груз сформировали Комитет по делам национальностей Тюменской области и Духовное управление мусульман.

Священный Коран и другую религиозную литературу уже доставили в одно из подразделений.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области / Телеграм
«Вера помогает и не только на СВО. Хочу выразить благодарность Тюменской области за помощь и поддержку нас, военнослужащих, наших семей», — говорит боец с позывным «Фара».

Военнослужащие своими руками подготовили специальный блиндаж для будущей мечети, сейчас там полным ходом идет благоустройство. Также рядом оборудована православная часовня.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени открыли прием заявок на поиск пропавших в зоне спецоперации. Общественная приемная «Никто не будет забыт» работает по вторникам и четвергам.

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#Тюменская область#Тюменцы#Религия#Мусульмане#Ислам#Православие#Мечеть#Бойцы#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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