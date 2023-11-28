Тюменским бойцам в зоне спецоперации обустроили молельные комнаты

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Тюменцам, находящимся в зоне спецоперации и исповедующим ислам, помогли обустроить молельные комнаты. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
Религиозную атрибутику просили доставить подразделения, в которых служат бойцы. Гуманитарный груз сформировали Комитет по делам национальностей Тюменской области и Духовное управление мусульман.
Священный Коран и другую религиозную литературу уже доставили в одно из подразделений.
«Вера помогает и не только на СВО. Хочу выразить благодарность Тюменской области за помощь и поддержку нас, военнослужащих, наших семей», — говорит боец с позывным «Фара».
Военнослужащие своими руками подготовили специальный блиндаж для будущей мечети, сейчас там полным ходом идет благоустройство. Также рядом оборудована православная часовня.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени открыли прием заявок на поиск пропавших в зоне спецоперации. Общественная приемная «Никто не будет забыт» работает по вторникам и четвергам.