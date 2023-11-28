Тюменская область вошла в десятку лидеров рейтинга прозрачности закупок

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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В тройку лидеров вошли Москва (6100 баллов), Ханты-Мансиийский округ –Югра (6087 баллов) и Тамбовская область (6032 балла).Из регионов Уральского федерального округа по рейтингу прозрачности закупок оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — он занял 4 место, набрал 6003 балла.
В Челябинской области прозрачность закупок, которая оценена как «высокая» позволила занять 16 место, Курганская и Свердловская области расположились на 22-м (высокая) и 54-м местах. Прозрачность закупок Свердловской области оценили как «среднюю».
Среди городов первые места у Сургута, Нижнего Новгорода и Краснодара. В топ-10 из муниципалитетов УрФО вошли только Сургутский район и Челябинск — 6 и 8 места соответственно. Тюмень расположилась на 61-м месте. Прозрачность городских закупок оценена как базовая.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень заняла четверток место рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни. Областную столицу обогнали лишь Москва, Санкт-Петербург и Грозный.