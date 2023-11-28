Тюменская область вошла в десятку лидеров рейтинга прозрачности закупок

Среди городов первые места у Сургута, Нижнего Новгорода и Краснодара. В топ-10 из муниципалитетов УрФО вошли только Сургутский район и Челябинск — 6 и 8 места соответственно. Тюмень расположилась на 61-м месте. Прозрачность городских закупок оценена как базовая.