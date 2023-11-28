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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:55

Росавтодор: при слабом морозе или мелком дожде асфальт укладывать можно

28 ноября 2023, 07:54
На мокрую поверхность укладывать асфальт нельзя, рассказали в Росавтодоре. При этом моросящий дождь не считается помехой.

В беседе с NEWS.ru специалист Росавтодора отметил, что влага нарушает сцепку слоёв асфальтобетонной смеси и быстро охлаждает её.

При этом современные технологии позволяют укладывать асфальт зимой, при температуре до минус 10 градусов. В то же время, при минусовых температурах, для устранения опасных дефектов, можно применять так называемые «тёплые смеси».

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освобождать водителей от штрафов за несоблюдение требований разметки, если идёт снег.

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