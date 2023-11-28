Росавтодор: при слабом морозе или мелком дожде асфальт укладывать можно

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В беседе с NEWS.ru специалист Росавтодора отметил, что влага нарушает сцепку слоёв асфальтобетонной смеси и быстро охлаждает её.
При этом современные технологии позволяют укладывать асфальт зимой, при температуре до минус 10 градусов. В то же время, при минусовых температурах, для устранения опасных дефектов, можно применять так называемые «тёплые смеси».
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освобождать водителей от штрафов за несоблюдение требований разметки, если идёт снег.