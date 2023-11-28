Пьяная тюменка возвращалась домой из бара и лишилась автомобиля

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, добраться до дома на личном авто ей не дали сотрудники ДПС. Они выяснили, что женщина не только управляла автомобилем в алкогольном состоянии, но и не имела водительских прав.
Нарушительницу привлекли к административной ответственности, транспорт отправился на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» сообщал, что у 42-летнего тюменца конфисковали автомобиль за повторное «пьяное» вождение. В первый раз его привлекли к административной ответственности менее полугода назад.