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Автомобиль тюменки отправился на спецстоянку за «пьяную» езду

Пьяная тюменка возвращалась домой из бара и лишилась автомобиля

28 ноября 2023, 06:41
Фото: 1MI

Автомобиль тюменки отправился на спецстоянку за «пьяную» езду

27-летняя уроженка села Ражево Голышмановского района отдыхала ночью в баре. Возвращаться домой на такси или пешком она не захотела и села за руль «Лада-111830» в нетрезвом виде.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, добраться до дома на личном авто ей не дали сотрудники ДПС. Они выяснили, что женщина не только управляла автомобилем в алкогольном состоянии, но и не имела водительских прав.

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Нарушительницу привлекли к административной ответственности, транспорт отправился на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» сообщал, что у 42-летнего тюменца конфисковали автомобиль за повторное «пьяное» вождение. В первый раз его привлекли к административной ответственности менее полугода назад.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Тюменцы#Автомобили#Пьяная езда#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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