Новый год с Пятерочкой: Акция «Создавайте праздник как в детстве» подарит 2500 призов

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Многие помнят лотереи из детства, когда нужно было стирать монеткой защитный слой и предвкушении сюрприза. Вернуть приятные ощущения тех времен в канун Нового Года стало возможно вместе с «Пятерочкой»! Так, за покупки от 600 рублей гости смогут получить новогоднюю карту с тремя сюрпризами.
Первый сюрприз — статичные многоразовые наклейки, которые добавят в интерьер праздника и уюта. А еще ими можно украшать любые стеклянные поверхности и дома, и на работе. Второй сюрприз — скидки на покупки в магазинах сети, и сервисе «Пятерочка Доставка». И третий — промокоды от партнеров акции, чтобы все желающие смогли с максимальной выгодой подготовиться к самому ожидаемому празднику года.
Однако это не все сюрпризы от «Пятерочки». За регистрацию чеков от 600 рублей на сайте акции гости торговой сети получат шанс на участие в розыгрыше более 1 500 призов, которые помогут создать праздничное настроение! Среди них новогодние ели, сертификаты номиналом до 25 000 рублей на украшение дома и оформление праздничного стола, бытовая техника и электроника за покупку товаров-партнеров акции.
Особенный приз сможет получить друзья. Для них торговая сеть подготовила денежный приз в размере 100 000 рублей! Стать обладателем внушительной суммы очень просто: после регистрации чека необходимо отправить своему другу приглашение на участие в акции, по которому он сможет зарегистрироваться на сайте и отсканировать свой первый чек. После этого друзья автоматически попадут в розыгрыш и смогут проверить свою удачу!
Путешествие в детство вместе с «Пятерочкой» продолжается в мобильном приложении. Онлайн-игры стали уже неотъемлемой частью моментальных акций «Пятерочки». Открывая новое измерение для покупателей, торговая сеть не забыла о любителях азарта и приключений, поэтому для всех пользователей мобильного приложения стала доступна новогодняя игра. В ней можно окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства, пройти увлекательные уровни игры и стать настоящим героем Нового года. Игроков ждут различные головоломки, интересные задания и множество приятных сюрпризов.
Ежедневно игрокам будет доступно 3 игровые попытки, а при наличии активной подписки «Пакет Х5» можно получать еще одну дополнительную. Кроме того, попытки даются при покупке от 600 рублей, при обмене баллов лояльности и при согласии на рекламные коммуникации. Чтобы быстрее пройти игровые уровни, можно обменять баллы лояльности на игровые бустеры.
Например, при прохождении 10-го уровня игрокам выпадает шанс получить сертификат в «Пятерочку», онлайн-магазины одежды, магазины спортивной одежды или парфюмерии. Пройдя 30-й уровень, появится шанс выиграть смартфоны, умные колонки, беспроводные наушники, сертификаты в магазин для дома, а на 60-м уровне — премиальные фены, ноутбуки, роботы-пылесосы, кофемашины и сертификаты в «Пятерочку» на 50 000 рублей!
Новый год — это время волшебства и исполнения желаний. В этом году торговая сеть «Пятерочка» решила сделать этот праздник еще более ярким и впечатляющим, обратившись к воспоминаниям из детства. Так помимо возможности приобрести все необходимые продукты для новогоднего стола и принять участие в розыгрыше ценных призов, мы дарим нашим покупателям милые многоразовые наклейки с новогодней тематикой, которыми можно украсить свой дом и которые обязательно помогут создать ту самую незабываемую атмосферу праздника, — отметила руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Надежда Сидорова.
Подробнее об условиях акции, сроках и порядке ее проведения — на сайте actions.5ka.ru.