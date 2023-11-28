Новый год с Пятерочкой: Акция «Создавайте праздник как в детстве» подарит 2500 призов

Первый сюрприз — статичные многоразовые наклейки, которые добавят в интерьер праздника и уюта. А еще ими можно украшать любые стеклянные поверхности и дома, и на работе. Второй сюрприз — скидки на покупки в магазинах сети, и сервисе «Пятерочка Доставка». И третий — промокоды от партнеров акции, чтобы все желающие смогли с максимальной выгодой подготовиться к самому ожидаемому празднику года.