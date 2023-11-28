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Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В Тюмени сетевой магазин готовой еды терроризируют подростки

«Набирают кучей и убегают»: в Тюмени сетевой магазин терроризируют подростки. ВИДЕО

28 ноября 2023, 17:35
Фото: Midjourney

В Тюмени сетевой магазин готовой еды терроризируют подростки

В Тюмени две недели подряд группа подростков совершает набеги на магазины сети «Жизньмарт». Молодые люди толпой врываются в торговую точку и забирают с полок товар. Особенно парням «нравятся» роллы и энергетики.
Видео: 72.RU

Накануне, 27 ноября, парни совершили набег в магазин на Артамонова, 9. Одна из продавцов, пытаясь их остановить, получила травмы, пишет 72.RU. Молодым людям все-таки удалось скрыться, но не бесследно — их лица запечатлела камера видеонаблюдения.

«У нас есть общий рабочий чат, где лица этих воришек уже засветились. И когда они зашли к нам, мы, конечно, их сразу узнали и попытались закрыть дверь. Но они поняли, что мы пытаемся задержать, и начали убегать. Я держала дверь, а они начали ее выламывать. Один из самых дорогих товаров у нас — это роллы: одна упаковка может стоить и 400 рублей. Они их набирают просто кучей, еще берут баночки энергетика. И убегают», — пояснила изданию сотрудница магазина Екатерина.

По словам пострадавшей, ей от хулиганов «здорово досталось». Сейчас она и ее коллеги ждут приезда собственника магазина, чтобы он написал заявление в полицию.

Ранее «Наш город» писал о трех случаях заражения ВИЧ у подростков из Тюменской области.

#Общество#Видео#Ирина Швецова
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