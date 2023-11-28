«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромов

Напомним, паромное сообщение по Иртышу было закрыто в минувшие выходные дни из-за неблагоприятных погодных условий и резкого подъема уровня воды в реке. Администрация города организовала между берегами реки железнодорожное сообщение. Однако данное положение дел жителей Левобережья не устроило из-за расписания поездов. Кроме того, в экстренных в случаях тоболяки просто не смогут выехать оперативно.