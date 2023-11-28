«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромов

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По информации, опубликованной в социальных сетях, известно, что в настоящее время уже начался сбор людей. Таким образом жители Левобережья постараются донести свои проблемы до властей.
«Жители Левобережье остались без продуктов и медицины. Людей грозятся уволить с работы, так как электричка не ездит к 8 часам утра. Если ночью что-то случится, как больного или человека при смерти доставить в город?» — возмутились тоболяки.
Горожане отмечают, что жителей Левобережья просто отрезали от «большой земли».
Напомним, паромное сообщение по Иртышу было закрыто в минувшие выходные дни из-за неблагоприятных погодных условий и резкого подъема уровня воды в реке. Администрация города организовала между берегами реки железнодорожное сообщение. Однако данное положение дел жителей Левобережья не устроило из-за расписания поездов. Кроме того, в экстренных в случаях тоболяки просто не смогут выехать оперативно.