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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Жители Тобольска планируют жаловаться Путину на отмену паромов

«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромов

28 ноября 2023, 09:19
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Жители Тобольска планируют жаловаться Путину на отмену паромов

Жители Тобольска, оставшиеся без паромной переправы, намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину. Видеообращение тоболяки планируют записать сегодня, 28 ноября.

По информации, опубликованной в социальных сетях, известно, что в настоящее время уже начался сбор людей. Таким образом жители Левобережья постараются донести свои проблемы до властей.

«Жители Левобережье остались без продуктов и медицины. Людей грозятся уволить с работы, так как электричка не ездит к 8 часам утра. Если ночью что-то случится, как больного или человека при смерти доставить в город?» — возмутились тоболяки.

Горожане отмечают, что жителей Левобережья просто отрезали от «большой земли».

Напомним, паромное сообщение по Иртышу было закрыто в минувшие выходные дни из-за неблагоприятных погодных условий и резкого подъема уровня воды в реке. Администрация города организовала между берегами реки железнодорожное сообщение. Однако данное положение дел жителей Левобережья не устроило из-за расписания поездов. Кроме того, в экстренных в случаях тоболяки просто не смогут выехать оперативно.

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