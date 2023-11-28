«Любил природу, спорт и готовить»: на СВО погиб мобилизованный тюменец

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26 ноября в Уватском районе простились с Константином Урванцевым, погибшим при исполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района.
Мужчина был мобилизован 2 октября 2022 года. Сначала он проходил подготовку в Чебаркуле, после — в войсковой части в Алтайском крае, а уже оттуда его направили в Ростовскую область.
Константин Урванцев служил в пехотных войсках и воевал на передовой. Через 4 месяца после первого ранения он ушел служить в медсанчасть: выносил раненых бойцов из-под обстрела и спасал их жизни.
Тюменец получил второе ранение и после лечения отправился в отпуск. В родном Уватском районе он не мог сидеть на месте и помогал тушить лесные пожары.
«О Константине говорят только хорошее. Он успешно окончил 9 классов Ивановской школы. Был весельчаком, всегда уважительно относился к старшим, помогал младшим. Любил природу, спорт и готовить. В нем всегда чувствовался крепкий внутренний стержень, надежность. Про таких говорят: „Не подведёт и не предаст“. Костя доказал это своей смелостью и отвагой, защищая родную страну в зоне СВО», — говорят о бойце в администрации.
После отпуска мужчина снова вернулся в медсанчасть и продолжил спасать жизни бойцов. Погиб Константин Урванцев 10 ноября 2023 года при выполнении боевых задач.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб тюменский футболист. Егор Сарычев был уроженцем Свердловской области, но спортивную карьеру строил в Тюмени.