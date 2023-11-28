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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 04:37

Клиенты аптек Пермского края предпочитают приобретать лекарства со скидками

Клиенты аптек Пермского края предпочитают приобретать лекарства со скидками

28 ноября 2023, 04:37
Фото: пресс-служба Здравсити
Один житель Пермского края в среднем тратит на приобретение медицинских препаратов 612 рублей в месяц. Такие данные получили эксперты аналитического агентства AlphaRM.

Аналитики отмечают, что за девять месяцев с начала года это один из самых низких показателей среди всех регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает properm.ru.

Ниже только в Чувашии — 610 ₽. При этом больше всех тратят на медикаменты жители Нижегородской области — 869 рублей, а в среднем по округу — 697 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы на лекарства на одного жителя Пермского края в 2023 году увеличились на 3%.

В условиях роста затрат покупатели стали чаще обращать внимание на скидки.

«Чувствительность потребителей к цене провоцирует рост промомеханик. Так, если в 2022 году доля акционных товаров на маркетплейсе здоровья „Здравсити“ составляла 18%, то в текущем году — почти четверть всего ассортимента, — поделился генеральный директор „Здравсити“ Борис Попов. — Выросла и глубина дисконта — на отдельный ассортимент она может доходить до 80%».

При этом сегодня в регионе набирает популярность канал поиска лекарств через онлайн-аптеки. Благодаря виртуальной витрине пользователю удобно сравнивать цены на препараты, имеющие одинаковое действующее вещество (МНН), от разных производителей, при этом ориентироваться на свой кошелек, а не на рекомендацию фармацевта.

На одном из таких ресурсов при поиске популярного средства от гастрита и язвы на основе одного МНН сайт выдал не один десяток товаров по цене от 48 до 461 ₽. При этом цена на ряд препаратов от ОРВИ, содержащих парацетамол, варьируется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. В данной ситуации эксперты рекомендуют просить врачей при назначении лечения указывать действующее вещество препарата, чтобы не переплачивать за бренд.

Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте

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