Клиенты аптек Пермского края предпочитают приобретать лекарства со скидками

На одном из таких ресурсов при поиске популярного средства от гастрита и язвы на основе одного МНН сайт выдал не один десяток товаров по цене от 48 до 461 ₽. При этом цена на ряд препаратов от ОРВИ, содержащих парацетамол, варьируется от 19 до нескольких сотен рублей за упаковку. В данной ситуации эксперты рекомендуют просить врачей при назначении лечения указывать действующее вещество препарата, чтобы не переплачивать за бренд.