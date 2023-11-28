Итоги дня в Тюмени: тоболяки пишут Путину, кадровый голод, подорожание проституток

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 16:00
В Тюмени уже в скором времени ожидается открытие сразу четырех новых ресторанов. Все они находятся в жилом комплексе на улице Машарова, построенном на месте снесенного завода.
Названия трех заведений уже известны — это Tate Izakaya, Vstekle и «Купрум».
Уже второй раз за год тюменские проститутки подняли цены на свои услуги. Первое подорожание было в августе и составило приблизительно 20 процентов, в конце ноября — еще на 10 процентов.
«Жрицы любви» теперь предпочитают работать не себя и больше не хотят сотрудничать с сутенерам. Клиентов ищут на специализированных сайтах самостоятельно. Цену за свои услуги устанавливают сами», — прокомментировал СМИ осведомленный источник.
В 2023 году Тюменская область столкнулась с «диким кадровым голодом». Дефицит сотрудников вырос в 1,4 раза и касается он практически всех сфер экономики.
В топ-5 профессиональных сфер, которые больше всех испытывают потребность в новых кадрах, вошли: автомобильный бизнес — 1,7 активных резюме на вакансию; розничная торговля» (2,3); рабочий персонал» (2,3); туризм, гостиницы, рестораны» (2,7); продажи, обслуживание клиентов» (2,8).
По оценке экспертов, опрошенных «Нашим городом», кадровый дефицит обусловлен демографической ямой 90-х, пандемией, нестабильной экономикой и оттоком мигрантов.
Ситуацию может исправить, по их мнению, пересмотр приоритетов «на возможности для карьерного роста и увеличения заработных плат», а также популизация дефицитных профессий по принципу «не бывает плохой работы».
Жители Тобольска, оставшиеся без паромной переправы, намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас они собирают подписи с земляков.
Паромную переправу через Иртыш закрыли несколько дней назад из-за резкого подъема уровня воды в реке. Местным жителям предложили воспользоваться железнодорожным сообщением, но расписание поездов их не устраивает. Кроме того, этот способ не решит проблему, если кому-то понадобится оперативная помощь.
«Жители Левобережья остались без продуктов и медицины. Людей грозятся уволить с работы, так как электричка не ездит к 8 часам утра. Если ночью что-то случится, как больного или человека при смерти доставить в город?», — возмущаются тоболяки.
Телеведущая, блогер и бывшая участница «Дома 2» Алена Водонаева заявила, что ей не нравятся чужие дети. А всем родителям посоветовала выкладывать фото и видео своих детей в соцсети, а не показывать их на деловых или дружеских встречах.
«Мне редко нравятся чужие дети. Те что нравятся, либо красивые, либо харизматичные.
Но большинство детей, как и большинство людей — не интересны, обычны и ничем выдающимся не отличаются. Избавьте меня от навязчивых просмотров вашего чада», — написала блогерша.