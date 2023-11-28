nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Итоги дня в Тюмени: тоболяки пишут Путину, кадровый голод, подорожание проституток

Итоги дня в Тюмени: тоболяки пишут Путину, кадровый голод, подорожание проституток

28 ноября 2023, 15:53
Дайджест событий за 27 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В элитном ЖК в центре Тюмени откроют четыре новых ресторана

В Тюмени уже в скором времени ожидается открытие сразу четырех новых ресторанов. Все они находятся в жилом комплексе на улице Машарова, построенном на месте снесенного завода.

Названия трех заведений уже известны — это Tate Izakaya, Vstekle и «Купрум».

Жители Тюмени составили топ-3 самой вкусной шаурмы в городе
Узнать подробнее

В Тюмени выросли цены на услуги проституток

Уже второй раз за год тюменские проститутки подняли цены на свои услуги. Первое подорожание было в августе и составило приблизительно 20 процентов, в конце ноября — еще на 10 процентов.

«Жрицы любви» теперь предпочитают работать не себя и больше не хотят сотрудничать с сутенерам. Клиентов ищут на специализированных сайтах самостоятельно. Цену за свои услуги устанавливают сами», — прокомментировал СМИ осведомленный источник.
В Тюмени таксист украл деньги со счета пьяного пассажира, переведя их на свою карту
Узнать подробнее

В Тюменской области острый кадровый дефицит усилился во всех сферах

В 2023 году Тюменская область столкнулась с «диким кадровым голодом». Дефицит сотрудников вырос в 1,4 раза и касается он практически всех сфер экономики.

В топ-5 профессиональных сфер, которые больше всех испытывают потребность в новых кадрах, вошли: автомобильный бизнес — 1,7 активных резюме на вакансию; розничная торговля» (2,3); рабочий персонал» (2,3); туризм, гостиницы, рестораны» (2,7); продажи, обслуживание клиентов» (2,8).

По оценке экспертов, опрошенных «Нашим городом», кадровый дефицит обусловлен демографической ямой 90-х, пандемией, нестабильной экономикой и оттоком мигрантов.

Ситуацию может исправить, по их мнению, пересмотр приоритетов «на возможности для карьерного роста и увеличения заработных плат», а также популизация дефицитных профессий по принципу «не бывает плохой работы».

В тюменских тюрьмах не хватает надзирателей
Узнать подробнее

Жители Тобольского Левобережья записывают обращение к Путину из-за закрытия паромной переправы

Жители Тобольска, оставшиеся без паромной переправы, намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас они собирают подписи с земляков.

Паромную переправу через Иртыш закрыли несколько дней назад из-за резкого подъема уровня воды в реке. Местным жителям предложили воспользоваться железнодорожным сообщением, но расписание поездов их не устраивает. Кроме того, этот способ не решит проблему, если кому-то понадобится оперативная помощь.

«Жители Левобережья остались без продуктов и медицины. Людей грозятся уволить с работы, так как электричка не ездит к 8 часам утра. Если ночью что-то случится, как больного или человека при смерти доставить в город?», — возмущаются тоболяки.
«Этого не было!»: жена осужденного за малую нужду на 12 лет обратилась к президенту
Узнать подробнее

Алена Водонаева посоветовала родителям держать фото их детей при себе

Телеведущая, блогер и бывшая участница «Дома 2» Алена Водонаева заявила, что ей не нравятся чужие дети. А всем родителям посоветовала выкладывать фото и видео своих детей в соцсети, а не показывать их на деловых или дружеских встречах.

«Мне редко нравятся чужие дети. Те что нравятся, либо красивые, либо харизматичные.
Но большинство детей, как и большинство людей — не интересны, обычны и ничем выдающимся не отличаются. Избавьте меня от навязчивых просмотров вашего чада», — написала блогерша.
Главней всего погода в доме: Лариса Долина не смогла сесть в такси в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменский пекарь-рецидивист обокрал начальницу и библиотекуБизнес на ДТП. Тюменских автоинспекторов подозревают в сливе информации за взяткиВ Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?
#Ирина Швецова#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь
«Дикий кадровый голод»: почему в Тюменской области остро не хватает работников
Сегодня, 07:17
Тюменцам рассказали, как начать жизнь с чистого листа не дожидаясь Нового года
Сегодня, 07:28
В Тюмени подорожали услуги проституток
Сегодня, 05:46
«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромов
Сегодня, 09:19
«Все, как в 90-е?»: как в Тюменской области содержат заключенных в СИЗО?
Сегодня, 10:21
«Любил природу, спорт и готовить»: на СВО погиб мобилизованный тюменец
Сегодня, 05:48