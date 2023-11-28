«Этого не было!»: жена осужденного за малую нужду на 12 лет обратилась к президенту

Жена тюменца, осужденного на 12 лет за малую нужду, обратилась к президенту РФ

Жена тюменца Михаила Губина, который отбывает срок по обвинению в домогательствах к детям, борется за свободу супруга. Она убеждена, что Михаил лишь справил малую нужду на улице, а потому он не должен находиться в тюрьме. Свои доводы она подкрепляет рядом экспертиз.

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