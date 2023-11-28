«Этого не было!»: жена осужденного за малую нужду на 12 лет обратилась к президенту

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Супруга Михаила Губина вновь приехала в Генеральную прокуратуру РФ вместе с адвокатом мужа Максимом Калиновым. Женщина также направила заявление президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а также председателям Госдумы, Совета Федерации, Совета Безопасности и федеральным силовым ведомствам. Татьяна Губина просит надзорное ведомство направить кассационное представление в Верховный суд РФ для отмены приговора Центрального районного суда Тюменской области.
«Для Михаила, его 3 малолетних детей, семьи и знакомых — это последняя надежда», — говорит Губина.
В своем многостраничном заявлении женщина указана все несостыковки в следствии и данные экспертиз, которые прямо противоречат тому, что утверждал гособвинитель в Тюменской области.
«Губина прошла исследование на детекторе лжи, где также заявила о невиновности супруга», — рассказал «Нашему городу» Максим Калинов.
Адвокат Губина инициировал ряд экспертиз, результаты которых показали, что в словах детей, которых, якобы, совращал мужчина, обнаружены признаки навязанности с налетом следовательского лексикона. Экспертизу проводил президент Ассоциации профессионалов в детекции лжи, доктор психологии с 20-летним стажем Олег Барышев.Он анализировал допросы пострадавшей стороны: матери и ее двоих детей. В заключении эксперт заявил, что их показания значительно отличаются друг от друга, что свидетельствует о недостоверности информации.
Также в заключении указано, что в материалах допросов не содержится информация о том, что Губин намеренно привлекал внимание несовершеннолетних, выходил из своей машины и демонстрировал несовершеннолетним гениталии.
«Сложилось впечатление, что ограниченность вопросов намеренная и сделана как бы „на заказ“ и также „притянута за уши“, чтобы было легче обвинить подозреваемого. По данному пункту с психологической точки зрения допрос проведен некорректно и обобщенно, упущены важные нюансы», — уверен Барышев.
С протоколами допроса по запросу адвоката также ознакомилась Елена Абрамкина, судебный эксперт АНО «Институт экспертных исследований», кандидат филологических наук. Она заключила, что протокол содержит вопросы с установкой на ответ в разговоре с детьми. Также она пришла к выводу, что ответы девочки содержат лексические, стилистические и семантические признаки речи лица, чья профессиональная деятельность связана со следственной.
Вдобавок был проведен ряд экспертиз, касающихся пыток, о которых заявлял Губин. Эксперт Ирина Богомолова исследовала телесные повреждения, полученные мужчиной во время следствия.
«Судебно-медицинская подтвердила, что Губин не мог биться головой о стены и об лавку, как утверждают сотрудники правоохранительных органов. Это подтверждает доводы моего подзащитного о том, что его избили сотрудники полиции», — сообщает адвокат Калинов.
А потому сторона защиты и родственники Губина убеждены, что сейчас имеются вновь открывшиеся обстоятельства, не исследуемые судом кассационной инстанции, которые требуют внимания и существенно изменяют картину событий. Тюменцы просят Генпрокуратуру и уполномоченный по правам человека направить кассационную жалобу в Верховный суд на отмену приговора Центрального районного суда Тюменской области.
«Мы, родственники и знакомые Михаила Губина, множество раз обращались с подобными заявлениями в различные инстанции, однако никакого результата данные многочисленные обращения по поводу пыток в отношении Михаила Губина и выбивания из него признательных показаний не принесли. Также, как не приносят и результата обращения иных многочисленных граждан пострадавших от пыток в Тюмени. Примечательно, что группа жителей Тюмени более 10 человек вот уже многие месяцы подряд буквально штурмуют и Генеральную прокуратуру, уполномоченного по правам человека и иные уполномоченные инстанции и буквально взывают о помощи и о защите от пыток и конечно же, о справедливости в данном вопросе», — пишет Татьяна Губина в своем заявлении.
Также она ссылается на вышеуказанные экспертизы, которые говорят о том, что допросы потерпевших:
В генпрокуратуре, как рассказал адвокат Калинов, уже обещали провести проверку в Тюмени по факту пыток. Однако последний визит супруги Губина смог повлиять еще на один аспект работы федеральных прокуроров.
«Нам пообещали вероятнее всего направить кассационное представление по делу, также как и уполномоченный по правам человека», — сообщил Калинов.
Семья Михаила Губина, его друзья и родственники до сих пор верят в то, что смогут вызволить невиновного по их мнению товарища из тюрьмы и смыть с него клеймо примененной статьи уголовного кодекса.