Алексей Варятченко сообщил о сотрудничестве ООО «БАС» с Башкортостаном

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил, что многие тренды формируются уже сейчас, и, принимая какое-либо решение сегодня, мы становится участниками и свидетелями процессов, которые станут данностью в 2050 году — не только в России, но и во всем мире.