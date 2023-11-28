Алексей Варятченко сообщил о сотрудничестве ООО «БАС» с Башкортостаном

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Договор был заключен заместителем премьер-министра правительства — министром промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александром Шельдяевым и генеральным директором ООО «Беспилотные авиационные системы» Алексеем Варятченко, пишет mkset.ru.
В соответствии с договоренностью стороны будут сотрудничать в области интеграции БАС в национальное воздушное пространство, а также оказывать поддержку в реализации проектов, инициатив и профильных программ.
Как отметил Алексей Варятченко, ООО «БАС» заинтересовано в том, чтобы совместно развивать отрасль БАС в регионе, и готово предложить эффективные технологические решения.
«В лице „БАС“ мы приобрели сильного федерального партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе», — сказал заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.
Он также сообщил, что в регионе планируется создание единого регоператора, оказывающего услуги с использованием беспилотных воздушных судов. Глава минпромэнерго республики уточнил, что БАС будут применяться в таких приоритетных направлениях, как сельское хозяйство, лесное хозяйство и комплексный мониторинг.
Алексей Варятченко стал участником пленарного заседания «Послезавтра глазами бизнеса», которое прошло в рамках Международной недели бизнеса. Гендиректор «БАС» также провел ряд деловых встреч с руководителями производственных предприятий республики, ознакомился с ассортиментом продукции этих компаний и рассказал о перспективах отрасли беспилотных авиационных систем. Он назвал эту отрасль молодой, но интенсивно развивающейся.
Отметим, что все соглашения, которые компания «БАС» заключила в Уфе, концептуально соответствуют ключевой теме события. Так, своими прогнозами на «послезавтра» поделятся эксперты из России, Белоруссии, Китая, а также участники из Казахстана, Узбекистана, Турции, Ирана и делегаты из других государств.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил, что многие тренды формируются уже сейчас, и, принимая какое-либо решение сегодня, мы становится участниками и свидетелями процессов, которые станут данностью в 2050 году — не только в России, но и во всем мире.