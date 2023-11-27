За 2 года электроэнергией обеспечили более 13 тысяч потребителей в Тюменской области

Андрей Рюмин рассказал, что для подключения только льготной категории потребителей (до 150 кВт) «Россети» построили за последние два года порядка 200 км новых ЛЭП. Электроэнергией обеспечено более 70 школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов. Всего за 2022–2023 годы энергетики выполнили более 13 тысяч договоров на технологическое присоединение.