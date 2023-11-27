За 2 года электроэнергией обеспечили более 13 тысяч потребителей в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
АО «Россети Тюмень» — крупный стратегический партнер региона. От работы энергетиков зависит качество жизни наших жителей. Тюменская область является лидером по жилищному строительству. Нам необходимо продолжить совместную работу по повышению надежности электроснабжения и развития распределительных электрических сетей, особенно на уровне напряжения 10/0,4 кВ, — заявил Александр Моор.
Андрей Рюмин рассказал, что для подключения только льготной категории потребителей (до 150 кВт) «Россети» построили за последние два года порядка 200 км новых ЛЭП. Электроэнергией обеспечено более 70 школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов. Всего за 2022–2023 годы энергетики выполнили более 13 тысяч договоров на технологическое присоединение.
Еще один традиционный приоритет — модернизация магистральных и распределительных сетей для повышения надежности электроснабжения региона. В этом году объем финансирования нашей инвестиционной программы в Тюменской области составит 5 млрд руб. Планируем увеличить показатель до более чем 7 млрд рублей в 2024 году, — сказал Андрей Рюмин.
Также на встрече обсудили готовность энергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В рамках ремонтной программы АО «Россети Тюмень» выполнены мероприятия по замене более 200 км ЛЭП, отремонтировано силовое и коммутационное оборудование более чем на 500 миллионов рублей. Сформированы аварийные запасы оборудования, материалов и комплектующих, подготовлены ремонтно-восстановительные бригады.