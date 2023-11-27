В Тюменской облбольнице №19 появился новый рентген-аппарат с панорамной съемкой

Posted 27 ноября, 10:14
Published 27 ноября, 10:14
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Аппарат был приобретен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
С помощью рентген-исследования можно оценить состояние внутренних органов, состояние костной и мышечной ткани и найти патологические изменения.
«Данный аппарат обладает уникальными возможностями томосинтеза и панорамной съемки, что позволяет послойно выделить нужный анатомический срез и получить больше информации. А панорамное сканирование позволяет снять весь позвоночник или конечности в целом, что очень важно для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата», — пояснили в медучерждении.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.