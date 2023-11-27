В Тюменской облбольнице №19 появился новый рентген-аппарат с панорамной съемкой

В облбольнице №19 в Тюменском районе установлен новый современный рентген-аппарат. Оборудование обладает пропускной способностью 20-25 человек в смену. За период работы оборудования было проведено уже более 300 исследований, сообщает депздрав региона.

Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм Аппарат был приобретен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». С помощью рентген-исследования можно оценить состояние внутренних органов, состояние костной и мышечной ткани и найти патологические изменения. «Данный аппарат обладает уникальными возможностями томосинтеза и панорамной съемки, что позволяет послойно выделить нужный анатомический срез и получить больше информации. А панорамное сканирование позволяет снять весь позвоночник или конечности в целом, что очень важно для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата», — пояснили в медучерждении. Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Новый цифровой рентген-аппарат появился в Каскаринской больнице Узнать подробнее Читайте также: Новое оборудование позволило уватским врачам увеличить число рентген-исследований В больнице Голышманово состояние пациентов мониторит высокотехнологичное оборудование В больнице Нижней Тавды появилось новое оборудование для остановки кровотечения