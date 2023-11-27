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Posted 27 ноября, 10:14

Published 27 ноября, 10:14

Modified Сегодня, 20:05

Updated Сегодня, 20:05

В Тюменской облбольнице №19 появился новый рентген-аппарат с панорамной съемкой

В Тюменской облбольнице №19 появился новый рентген-аппарат с панорамной съемкой

27 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI
В облбольнице №19 в Тюменском районе установлен новый современный рентген-аппарат. Оборудование обладает пропускной способностью 20-25 человек в смену. За период работы оборудования было проведено уже более 300 исследований, сообщает депздрав региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Аппарат был приобретен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью рентген-исследования можно оценить состояние внутренних органов, состояние костной и мышечной ткани и найти патологические изменения.

«Данный аппарат обладает уникальными возможностями томосинтеза и панорамной съемки, что позволяет послойно выделить нужный анатомический срез и получить больше информации. А панорамное сканирование позволяет снять весь позвоночник или конечности в целом, что очень важно для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата», — пояснили в медучерждении.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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#Ирина Швецова
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