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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Тюмени открылись новые автобусные остановки

В Тюмени в ноябре появились новые остановки

27 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени открылись новые автобусные остановки

Остановочные пункты теперь носят название «Управление по вопросам миграции». Они расположены на 50 лет Октября.

В Тюмени на улице 50 лет Октября в районе пересечения с улицей Вербной обустроили новые остановки. Пункты, которым присвоили название «Управление по вопросам миграции», появились в оба направления движения транспорта.

Решение о присвоении названий остановок принято в соответствии с приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, сообщает «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени с 25 ноября сократили автобусный маршрут №156. Это связано с окончанием дачного сезона.

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#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Автобусы#Тюменцы#Остановка#Остановки#Автобусная остановка#Любовь Селезнева
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