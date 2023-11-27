В Тюмени в ноябре появились новые остановки

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Тюмени на улице 50 лет Октября в районе пересечения с улицей Вербной обустроили новые остановки. Пункты, которым присвоили название «Управление по вопросам миграции», появились в оба направления движения транспорта.
Решение о присвоении названий остановок принято в соответствии с приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, сообщает «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени с 25 ноября сократили автобусный маршрут №156. Это связано с окончанием дачного сезона.