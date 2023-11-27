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В Тюмени потеплеет до +3

В Тюмени потеплеет до +3

27 ноября 2023, 01:03
Фото: 1MI
В Тюменской области сегодня ожидается потепление до -2…+3. В течение дня синоптик обещают осадки в виде снега с дождем, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с, гололедные явления. В ночные часы ожидается туман и 0…-5.

В Тюмени 27 ноября ожидается пасмурная погода, ветер юго-восточного и восточного направлений до 3,5 м/с, 0…+2 утром и днем и до 0 в темное время суток.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:07, продолжительность дня 7 часов 24 минуты.

В Тобольске 27 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, снег в утренние часы, юго-восточный ветер до 3,5 м/с. Температура воздуха в течение дня составит 0…+1, в вечерние часы термометры покажут 0…-1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39, закат в 15:49, продолжительность дня 7 часов 10 минут.

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В Ялуторовске 27 ноября ожидается пасмурная погода, юго-восточный ветер до 4 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут 0…+2, в вечерние и ночные часы 0…+1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 29 минут.

В Заводоуковске первый день новой рабочей недели будет пасмурным. Утром и днем температура воздуха составит 0…+2, в темное время суток термометры покажут +1. В течение дня ожидается юго-восточный ветер до 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 31 минута.

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В Ишиме в понедельник, 27 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Максимальная температура воздуха днем и ночью составит 0…+1. В течение дня ожидается ветер до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:21, закат в 15:57 продолжительность дня 7 часов 36 минут.

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