В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном

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Площадь нового ТЦ составит 35 тысяч квадратных метров — по размеру он станет третьим после «Кристалла» и «Сити Молла». Расположится торговая точка на улице Мельникайте в многофункциональном комплексе «Арсиб Тауэр».
«Арсиб Тауэр» к «АРСИБ Холдинг Групп» находятся в числе предприятий, имеющих несколько направлений деятельности. В управлении компаний — объекты торговой, офисной, складской недвижимости общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, среди которых ТРЦ «Колумб», ТЦ «Континент», МФК «Магеллан», ТК «Тюменский» пишет РБК Тюмень.
Ранее «наш Город» писал, что в Тюмени на Цветном бульваре перед Новым годом откроют каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Новый каток будет аналогом известного катка на ВДНХ в Москве.