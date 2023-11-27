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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

В центре Тюмени откроют новый торговый центр

В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном

27 ноября 2023, 03:56
Фото: 1MI

В центре Тюмени откроют новый торговый центр

Новый торговый центр начнет работу в Тюмени в середине декабря. В здании ТЦ расположатся гипермаркет, торговые галереи, кафе, развлекательный центр для детей, а также фитнес-центр с бассейном.

Площадь нового ТЦ составит 35 тысяч квадратных метров — по размеру он станет третьим после «Кристалла» и «Сити Молла». Расположится торговая точка на улице Мельникайте в многофункциональном комплексе «Арсиб Тауэр».

«Арсиб Тауэр» к «АРСИБ Холдинг Групп» находятся в числе предприятий, имеющих несколько направлений деятельности. В управлении компаний — объекты торговой, офисной, складской недвижимости общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, среди которых ТРЦ «Колумб», ТЦ «Континент», МФК «Магеллан», ТК «Тюменский» пишет РБК Тюмень.

Ранее «наш Город» писал, что в Тюмени на Цветном бульваре перед Новым годом откроют каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Новый каток будет аналогом известного катка на ВДНХ в Москве.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Магазины#Торговые центры
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