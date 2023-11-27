В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном

В центре Тюмени откроют новый торговый центр

Новый торговый центр начнет работу в Тюмени в середине декабря. В здании ТЦ расположатся гипермаркет, торговые галереи, кафе, развлекательный центр для детей, а также фитнес-центр с бассейном.