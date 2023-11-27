Тюменцы помогают создавать новые автобусные маршруты

По его словам, необходимость того или иного маршрута определяют сами пассажиры. Они могут написать в объединение автовокзалов заявление, которое в дальнейшем будет передано в ГУС и органы местного самоуправления. Потребность в новом маршруте оценивается экспертами, после чего принимается решение.