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На автовокзалах Тюменской области появляются новые маршруты

Тюменцы помогают создавать новые автобусные маршруты

27 ноября 2023, 02:47
Фото: 1MI

На автовокзалах Тюменской области появляются новые маршруты

На автовокзалах региона ежеквартально появляются новые маршруты. Их открытие во многом зависит от пассажиров, определяющих необходимость их появления.
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Автобус

На 4 вокзалах и 16 автостанциях региона в квартал открывают от трех до пяти новых автобусных маршрутов. Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Объединение автовокзалов Тюменской области» Артем Антипин «Тюменской линии».

По его словам, необходимость того или иного маршрута определяют сами пассажиры. Они могут написать в объединение автовокзалов заявление, которое в дальнейшем будет передано в ГУС и органы местного самоуправления. Потребность в новом маршруте оценивается экспертами, после чего принимается решение.

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В объединение входят автовокзалы Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска и Ишима, а также 16 автовокзалов. В них работают 279 человек, которые обслуживают 539 маршрутов, в том числе пригородные, междугородние и международные.

За первое полугодие 2023 года пассажиропоток в регионе увеличился на 9.5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени сократили автобусный маршрут №156. Это связано с окончанием дачного сезона.

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