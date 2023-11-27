Тюменский тренд на энергосбережение

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В 2023 году российские компании стали чаще закупать энергосберегающие технологии. Такое исследование провели аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро», согласно докладу, спрос вырос на 17%. Энергосберегающие и экологичные технологии абсолютный тренд сегодняшнего дня и одна из основных тем, которая обсуждалась на техническом семинаре УСТЭК, который прошел 24 ноября.
70 компаний и 150 специалистов собрались на одной площадке чтоб обсудить технологические новинки и обменятся опытом их эксплуатации, а на круглом столе обсуждалось, как перейти на новые технологии без ущерба для потребителей. Наглядно увидеть представленное обрудование можно было на выставке, организованной в рамках Технического семинара.
Множество компаний представили свои новинки, но объединяет их общий тренд — стремление к бережному отношению с ресурсами. Например, компания Usistems представила энергоэффективный трубопровод. Он выполнен с применением нестареющей изоляции (из поперечношитого полиэтилена), благодаря которой тепло от труб не уходит в атмосферу, а срок службы трубопровода увеличивается до 50 лет.
Наша компания ставит глобальную цель сделать страну более энергоэффективной, минимизировать загрязнение экологии, протечки и избежать регулярных работ по ремонту теплосетей, которые портят благоустройство в наших с вами дворах. Это технология позволяет тепловым источникам в виде ТЭЦ работать корректнее, поставляя тепло в дома без лишних затрат топлива и ресурсов, — рассказал представитель компании Александр Давыдов.
Технология для Тюмени не новая, в наш город Usistems зашла 15 лет назад. В частности, одним из первых проектов стала база отдыха с горячими источниками. Если первые годы на работу с инновациями соглашались только частные компании, то сегодня энергоэффективные трубопроводы есть на вооружении УСТЭК и крупных застройщиков «Скандиа», и «ЭНКО». По словам Александра Давыдова уход от устаревших технологий сейчас рассматривается повсеместно, доказательство тому живой диалог на сегодняшнем техническом семинаре УСТЭК. Чтоб продолжать и дальше развиваться в этом направлении компания обзавелась собственной лабораторией, где тестирует технологии, расширяет теплоразмеры, диаметры, технические и температурные характеристики.
Принцип энергоэффективности не только экологичен, но и выгоден в первую очередь нам — потребителям. ПК «Теплосила» представила на выставке теплообменный аппарат, который позволяет получить горячую воду в кранах и батареях, не контактируя с внешней средой, так называемая система закрытого типа. Он состоит из пластин, которые создают каналы для протекания жидкости и обеспечивают максимальную площадь контакта для передачи тепла. Благодаря устройству вода циркулирует исключительно внутри вашего дома, за счет этого вода намного чище. Но главное, обменник подключается к тепловому пункту, что позволяет регулировать температуру нагрева воды непосредственно в квартире, что значительно снижает счета по коммунальным платежам.
Сегодня практически все тюменские новостройки перешли на систему закрытого типа. Спикер ПК «Теплосила» выступили на семинаре, обсуждался переход на эту систему повсеместно, включая старую застройку. Процесс это не быстрый и требует больших вложений на первоначальном этапе, но со временем они кратно окупятся.
Производимые в нашей стране агрегаты и комплектующие находятся на высоком уровне и отвечают современным стандартам и энергосбережения, и долговечности, и простоты в эксплуатации, — высказался Владимир Кильтау, заместитель главы города Тюмени. — Наши производители могут уже конкурировать и на внутреннем, и на внешнем рынке. Работу любой коммунальной инфраструктуры можно оценить по скорости выполнения тех или иных работ по инцидентам или донастройке оборудования, которое должно функционировать круглосуточно в период отопительного периода. В этой связи нам удобнее эксплуатировать агрегаты российских производителей. В реализацию производственных и инвестиционных программ мы также закладываем решения отечественных компаний.
Новые технологии неизбежно ведут за собой проблему — квалифицированные кадры для ее эксплуатации. На выставке свой стенд представил «Уральский центр промышленной безопасности» который обучает лицензированных сотрудников для работы с несколькими сотнями видов сложного оборудования.
Чаще всего на эксплуатацию сложного аппарата нужна лицензия от производителя, которую получает один сотрудник в компании. Если он, например, уволился, это ведет к большим сложностям с повторным обучением сотрудника. Мы как раз эту проблему решаем, обеспечивая рынок квалифицированными сотрудниками со всеми разрешениями, — объясняет Владимир Вишняков, начальник лаборатории неразрушающего контроля. — Но даже мы ощущаем каровый голод. В Екатеринбурге только один университет готовит специалистов нужного технического направления, в Тюмени также этим занимается только нефтегазовый университет. Даже с техническим образованием мы вынуждены с нуля обучать кадры, а далеко не у всех находится нужный уровень внимательности и обучаемости. Инновационные технологии — это важно, но не менее значимо умение с ними работать.