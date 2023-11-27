Тюменский тренд на энергосбережение

Технология для Тюмени не новая, в наш город Usistems зашла 15 лет назад. В частности, одним из первых проектов стала база отдыха с горячими источниками. Если первые годы на работу с инновациями соглашались только частные компании, то сегодня энергоэффективные трубопроводы есть на вооружении УСТЭК и крупных застройщиков «Скандиа», и «ЭНКО». По словам Александра Давыдова уход от устаревших технологий сейчас рассматривается повсеместно, доказательство тому живой диалог на сегодняшнем техническом семинаре УСТЭК. Чтоб продолжать и дальше развиваться в этом направлении компания обзавелась собственной лабораторией, где тестирует технологии, расширяет теплоразмеры, диаметры, технические и температурные характеристики.