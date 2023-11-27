Тюменский футболист погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Егор Сарычев получил тяжелые ранения в зоне специальной военной операции. Молодого человека доставили в госпиталь в Москве, где он скончался 17 ноября.
«Вечная память Егору! Красавчик, спортсмен и просто хороший человек, а сейчас ещё и герой», — пишет о бойце Ирина Дмитриевна в группе «Тугулымский район».
Егор Сарычев родом из Свердловской области, но спортивную карьеру строил в Тюмени. В составе футбольной команды «УСТЭК» в сезоне 2021-2022 сыграл 21 матч, забив 12 голов.
17 декабря спортсмену исполнилось бы 25 лет. Простились с ним в родном Тугулымском районе.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб радиотелефонист из Тюменской области. Жителю Ялуторовска Станиславу Козыреву было 22 года.