Суд конфисковал у тюменца Hyundai за повторное «пьяное» вождение

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как пояснили в ведомстве, в первый раз сорокинец был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение в июне этого года. Уже в августе он снова управлял автомобилем Хендай Элантра XD в пьяном состоянии.
«Суд назначил виновному наказание: 300 часов обязательных работ, лишение права управлять транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль „Хендай Элантра XD“ конфискован в доход государства», — сказано в сообщении.
В начале месяца суд лишил иномарки водителя из Заводоуковска, который также дважды попадался на пьяном вождении.