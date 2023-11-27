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Суд конфисковал у тюменца Hyundai за повторное «пьяное» вождение

Суд конфисковал у тюменца Hyundai за повторное «пьяное» вождение

27 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Два раза в течение полугода 42-летний житель села Большое Сорокино попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения. За рецидив суд лишил мужчину водительских прав и автомобиля, а также приговорил его к обязательным работам, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, в первый раз сорокинец был привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение в июне этого года. Уже в августе он снова управлял автомобилем Хендай Элантра XD в пьяном состоянии.

«Суд назначил виновному наказание: 300 часов обязательных работ, лишение права управлять транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль „Хендай Элантра XD“ конфискован в доход государства», — сказано в сообщении.

В начале месяца суд лишил иномарки водителя из Заводоуковска, который также дважды попадался на пьяном вождении.

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#Общество#Ирина Швецова#Прокуратура#Пьяное вождение
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