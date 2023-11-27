Симптомы ГЭРБ: что нужно знать

Для облегчения симптомов ГЭРБ и предотвращения обострений рекомендуется следующее питание: отказаться от жирной и жареной пищи, сигарет, алкоголя; есть небольшими порциями каждые 3-4 часа; ужинать за 2 часа до сна. В меню можно включить нежирные молочные продукты, тушеное или приготовленное на пару мясо, рыбу, овощные, рыбные и нежирные мясные супы, яйца, отварные или тушеные овощи, домашние компоты и кисели, некрепкий чай. Пить воду нужно по потребностям организма.