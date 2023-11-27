Симптомы ГЭРБ: что нужно знать

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Главная причина развития ГЭРБ — воспаление в желудке и ослабление тонуса желудочного клапана, который контролирует движение пищи из желудка в пищевод. Факторы риска включают возрастные изменения, ожирение, курение, алкогольное употребление. Также часто ГЭРБ развивается из-за неправильного питания, особенно при употреблении жирной, жареной и соленой пищи перед сном или ночью, пишет Pravda.Ru.
Симптомы ГЭРБ включают изжогу, горечь во рту, боль при глотании, боль в груди по ходу пищевода, першение в горле, хронический кашель и осиплость голоса.
Для облегчения симптомов ГЭРБ и предотвращения обострений рекомендуется следующее питание: отказаться от жирной и жареной пищи, сигарет, алкоголя; есть небольшими порциями каждые 3-4 часа; ужинать за 2 часа до сна. В меню можно включить нежирные молочные продукты, тушеное или приготовленное на пару мясо, рыбу, овощные, рыбные и нежирные мясные супы, яйца, отварные или тушеные овощи, домашние компоты и кисели, некрепкий чай. Пить воду нужно по потребностям организма.
Следует избегать жирных и жилистых сортов мяса, наваристых супов, жареных или сваренных вкрутую яиц, сырых овощей, кислых или неспелых фруктов и ягод, майонеза, копченостей, газированных лимонадов, крепкого кофе и спиртных напитков. Завтрак можно составить из каш или омлета, перед сном — выпить стакан нежирного кефира.
Важно отметить, что подход к питанию при ГЭРБ может быть индивидуальным, основанным на исключении конкретных продуктов, вызывающих симптомы у каждого человека.