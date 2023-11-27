С начала года тюменцы оформили более 89 тысяч ипотек

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:19
За первые десять месяцев 2023 года тюменцы оформили 89 039 ипотечных кредитов. Это на 8.4 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Как сообщает «МегаТюмень», от общего числа оформленных ипотек 12.9 тысячи — «льготные». В электронном виде были поданы 94.6 процента заявлений: срок их регистрации — не более 24 часов.
Ранее «Наш Город» сообщил, что у большей части тюменцев зарплата уходит на оплату ипотеки и еду. В топ ежемесячных расходов также вошли оплата коммунальных услуг и траты на детей.