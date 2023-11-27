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Тюменцы оформили более 89 тысяч ипотек с начала года

С начала года тюменцы оформили более 89 тысяч ипотек

27 ноября 2023, 02:16

Тюменцы оформили более 89 тысяч ипотек с начала года

В этом году ипотек было оформлено больше, чем в прошлом. Большая часть заявлений подается в электронном виде.

За первые десять месяцев 2023 года тюменцы оформили 89 039 ипотечных кредитов. Это на 8.4 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как сообщает «МегаТюмень», от общего числа оформленных ипотек 12.9 тысячи — «льготные». В электронном виде были поданы 94.6 процента заявлений: срок их регистрации — не более 24 часов.

Ранее «Наш Город» сообщил, что у большей части тюменцев зарплата уходит на оплату ипотеки и еду. В топ ежемесячных расходов также вошли оплата коммунальных услуг и траты на детей.

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