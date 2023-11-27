Проект «Взлет — от стартапа до IPO»: Минэкономразвития и КМСП ответили на вопросы

Правительство внедрило ряд программ для поддержки молодых компаний из сфер технологий и IT. Одна из таких носит название «Взлет — от стартапа до IPO». В соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» программа была разработана еще в 2021 году, а утверждена в 2022 году.

В части льготного кредитования данную стратегическую инициативу курируют Минэкономразвития и Корпорация МСП, пишет rbc.ru. Программа «Взлет — от стартапа до IPO» рассчитана на выдачу льготных кредитов инновационным и технологическим компаниям, относящимся к субъектам МСП, под 3%. Полученные средства можно тратить как на оборотные и инвестиционные цели, так и модернизировать производство, приобретать сырье, уплачивать налоги, включая НДФЛ, финансировать участие в тендере. Сегодня эта программа распространяется только на предприятия из 16 направлений: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологии и фармацевтики, технологии новых материалов и других отраслей. При этом компания должна показывать высокие финансовые результаты: получать больше 100 млн рублей в год и иметь прирост за этот же период минимум на 12%. Заявку на кредит можно подать через цифровую платформу МСП.РФ. Далее ее проверяют в МСП Банке и запрашивают необходимые документы. Финальный этап — Корпорация МСП дает оценку о соответствии заемщика требованиям, предъявляемым к высокотехнологичной компании. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что поддержка высокотехнологичных компаний оказалась достаточно востребованной. «Что особенно важно, расширяется и география охвата программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России», — подчеркнул он. По состоянию на июль текущего года программой уже воспользовались более 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП, которые заключили договоры на сумму 22,8 млрд руб. Отметим, что расширению числа участников программы способствовало проведенное правительством смягчение условий получения кредитов. В частности, снято ограничение на количество кредитных договоров в рамках программы, при этом стали проще условия расчета темпов роста выручки.