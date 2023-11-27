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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:26

В центре Тюмени возведут школу почти за 2 миллиарда рублей

Начать должны в январе. В центре Тюмени возведут школу почти за 2 миллиарда рублей

27 ноября 2023, 15:24
Фото: 1MI

В центре Тюмени возведут школу почти за 2 миллиарда рублей

В центре Тюмени построят школу почти за 2 миллиарда рублей. Согласно документам на портале госзакупок, региональные власти уже нашли подрядчика, который возведет учебное заведение.

Школа на улице Красных Зорь будет достаточно большой — пятиэтажное здание по проекту рассчитано чуть больше чем на 1100 учеников. Начать строительство подрядчик должен в январе 2024 года. А завершить работы требуется к июлю 2026-го. В том же году, если все пройдет по плану, учебное заведение примет первых учеников.

Работы обойдутся региональному бюджету в 1,8 миллиарда рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал, что на улице Мельникайте в Тюмени планируют построить межвузовский студенческий кампус мирового уровня. Работы планируют начать в 2025 году, а завершить — в 2028.

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#Тюмень#Строительство#Образование#Школа#Школьники#Учеба#Подрядчик#Инна Доровская
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