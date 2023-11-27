Начать должны в январе. В центре Тюмени возведут школу почти за 2 миллиарда рублей

Школа на улице Красных Зорь будет достаточно большой — пятиэтажное здание по проекту рассчитано чуть больше чем на 1100 учеников. Начать строительство подрядчик должен в январе 2024 года. А завершить работы требуется к июлю 2026-го. В том же году, если все пройдет по плану, учебное заведение примет первых учеников.