Начать должны в январе. В центре Тюмени возведут школу почти за 2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Школа на улице Красных Зорь будет достаточно большой — пятиэтажное здание по проекту рассчитано чуть больше чем на 1100 учеников. Начать строительство подрядчик должен в январе 2024 года. А завершить работы требуется к июлю 2026-го. В том же году, если все пройдет по плану, учебное заведение примет первых учеников.
Работы обойдутся региональному бюджету в 1,8 миллиарда рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал, что на улице Мельникайте в Тюмени планируют построить межвузовский студенческий кампус мирового уровня. Работы планируют начать в 2025 году, а завершить — в 2028.