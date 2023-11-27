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На трассе Тюмень — Омск фура насмерть сбила мужчину

На трассе Тюмень — Омск фура насмерть сбила мужчину

27 ноября 2023, 05:47
Фото: 1MI
Водитель фуры не заметил мужчину, идущего по обочине. Пешеход скончался на месте.
Сюжет
ДТП

Вчера в районе 22 часов вечера на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с летальным исходом.

В Управлении МВД России по Омской области сообщили, что водитель большегруза «ДАФ» в районе 410 километра сбил пешехода: он шел по обочине с правой стороны дороги.

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В результате ДТП мужчина, личность которого на данный момент не установлена, скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменском селе водитель не заметил и сбил 16-летнюю девочку. Мужчина на иномарке выезжал на дорогу задним ходом.

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