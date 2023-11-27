На трассе Тюмень — Омск фура насмерть сбила мужчину

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Вчера в районе 22 часов вечера на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с летальным исходом.
В Управлении МВД России по Омской области сообщили, что водитель большегруза «ДАФ» в районе 410 километра сбил пешехода: он шел по обочине с правой стороны дороги.
В результате ДТП мужчина, личность которого на данный момент не установлена, скончался на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменском селе водитель не заметил и сбил 16-летнюю девочку. Мужчина на иномарке выезжал на дорогу задним ходом.