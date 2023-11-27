Мошенники от имени спикера Тюменской облдумы вымогают деньги в телеграме

Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, с которого «разводят» людей на деньги. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале, предупредив тюменцев, чтобы они были бдительными и не велись на провокации.

Фото: телеграм-канал Фуата Сайфитдинова По словам Фуата Сайфитдинова, неизвестные от его имени пишут знакомым и коллегам с просьбой помочь финансово или выйти на связь с силовыми ведомствами и ответь на их вопросы. «Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — пояснил спикер региональной думы.

Напомним, только за последнюю неделю от действий мошенников пострадали почти 70 жителей Тюменской области. Аферисты выманили у них порядка 26 миллионов рублей. Одна из потерпевших перевела лже-инвесторам более 5,5 миллионов рублей. Читайте также: «Ваш родственник виноват в ДТП». В Тюмени задержали юных телефонных мошенников Тюменская пенсионерка едва не отдала за переустановку Windows 50 тысяч рублей