Мошенники от имени спикера Тюменской облдумы вымогают деньги в телеграме

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
По словам Фуата Сайфитдинова, неизвестные от его имени пишут знакомым и коллегам с просьбой помочь финансово или выйти на связь с силовыми ведомствами и ответь на их вопросы.
«Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — пояснил спикер региональной думы.
Напомним, только за последнюю неделю от действий мошенников пострадали почти 70 жителей Тюменской области. Аферисты выманили у них порядка 26 миллионов рублей. Одна из потерпевших перевела лже-инвесторам более 5,5 миллионов рублей.