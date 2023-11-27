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Updated Сегодня, 15:16

Мошенники от имени спикера Тюменской облдумы вымогают деньги в телеграме

Мошенники от имени спикера Тюменской облдумы вымогают деньги в телеграме

27 ноября 2023, 15:13
Фото: Midjourney
Мошенники создали фейковый аккаунт председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, с которого «разводят» людей на деньги. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале, предупредив тюменцев, чтобы они были бдительными и не велись на провокации.
Фото: телеграм-канал Фуата Сайфитдинова

По словам Фуата Сайфитдинова, неизвестные от его имени пишут знакомым и коллегам с просьбой помочь финансово или выйти на связь с силовыми ведомствами и ответь на их вопросы.

«Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — пояснил спикер региональной думы.


Напомним, только за последнюю неделю от действий мошенников пострадали почти 70 жителей Тюменской области. Аферисты выманили у них порядка 26 миллионов рублей. Одна из потерпевших перевела лже-инвесторам более 5,5 миллионов рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Мошенничество#Мошенники#Фуат Сайфитдинов
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