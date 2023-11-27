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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Итоги дня в Тюмени: на СВО погиб футболист, продают новый ресторан, торты-победители

Итоги дня в Тюмени: на СВО погиб футболист, продают новый ресторан, торты-победители

27 ноября 2023, 16:08
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 27 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени выставлен на продажу ресторан, проработавший менее года

Владельцы тюменского ресторана «Бюро 63», расположенного на улице Ленина, выставили его на продажу спустя восемь месяцев после открытия.

Стартовая цена за заведение была 12 миллионов рублей, но затем продавец ее снизил на 4 миллиона.

Отметим, что до «Бюро 63» здесь был другой ресторан, который также проработал около года.

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В зоне СВО погиб тюменский футболист Егор Сарычев

Во время выполнения боевой задачи на Донбассе смертельные ранения получил 24-летний Егор Сарычев.

Уроженец Свердловской области молодой человек успешно развивал в Тюмени карьеру футболиста. В составе команды «УСТЭК» в сезоне 2021-2022 он отыграл 21 матч, забив 12 голов.

Егор Сарычев скончался в московском госпитале 17 ноября, куда его привезли с тяжелыми ранениями. Боец не дожил до своего 25-летия ровно месяц.

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Известную тюменку раскритиковали за платье в бабушкином стиле

Алена Водонаева пришла на премьерный показ сериала «Кеша должен умереть» в платье, которое не понравилось ее подписчикам. Поклонникам блогерши и телеведущей показалось, что ее наряд под винтаж уже давно не актуален.

«Алена, почему Вы всегда одеваетесь в бабулий вид? Я вижу одно, что Вы вышли из деревни, а деревня из Вас нет. Такие наряды носили 10 лет назад — это не винтаж, а пародия на него», — написала одна из подписчиц.
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Кондитеры из Тюмени собрали несколько призов на международной выставке-конкурсе

Тюменские кондитеры — Светлана Журавец и Екатерина Андриянова — стали победителями на международной выставке Cake Artist World, которая проходила накануне в Москве.

Так, одним из фаворитов конкурсного жюри стал торт «Рыба моей мечты» Светланы Журавец.

«Верхняя часть торта, кстати, съедобная. Рыба полностью покрыта мастикой, глаза сделаны из карамели. Внизу, на подставке — ракушки и водоросли из зефира и все той же мастики», — рассказала кондитер.

Второй торт-победитель создала Екатерина Андриянова. Его название «Плыву по мечтам». Оформлено изделие мастикой, пластичным шоколадом, карамелью, воздушным рисом и маршмеллоу.

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В Тюмени приступили к монтажу главной городской елки

На площади 400-летия Тюмени полным ходом идут работы по установке новогодней елки. Очевидцы снимают видео с места событий и делятся ими в соцсетях.

На кадрах видно, что в сборе каркаса ёлки помогали два строительных крана. Нижняя часть конструкции к вечеру уже была готова, осталось смонтировать верхушку.

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