Идут на рекорд: за неделю тюменцы отдали аферистам десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Несмотря на все предостережения, тюменцы продолжают отдавать аферистам последние деньги. За минувшую неделю аферисты обманули 69 жителей региона, суммарно забрав у них более 26 миллионов рублей.
Наибольшую сумму перевела преступникам жительница Тюмени: она лишилась 5.3 миллиона рублей. Неизвестный человек предложил ей стать инвестором и получать прибыль от вкладов на виртуальной бирже.
Деньги женщина переводила мошенникам на протяжении месяца. О том, что ее обманывают, она даже не подозревала.
По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура Калининского округа Тюмени следит за ходом расследования.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали юных телефонных мошенников. Молодые люди обманули как минимум 10 человек и заработали на них 4 миллиона рублей.