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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

За минувшую неделю мошенники обманули 69 тюменцев

Идут на рекорд: за неделю тюменцы отдали аферистам десятки миллионов рублей

27 ноября 2023, 04:39
Фото: Midjourney

За минувшую неделю мошенники обманули 69 тюменцев

За неделю от рук мошенников пострадали 69 жителей региона. Самую большую сумму им удалось выманить у жительницы Тюмени.

Несмотря на все предостережения, тюменцы продолжают отдавать аферистам последние деньги. За минувшую неделю аферисты обманули 69 жителей региона, суммарно забрав у них более 26 миллионов рублей.

Наибольшую сумму перевела преступникам жительница Тюмени: она лишилась 5.3 миллиона рублей. Неизвестный человек предложил ей стать инвестором и получать прибыль от вкладов на виртуальной бирже.

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Деньги женщина переводила мошенникам на протяжении месяца. О том, что ее обманывают, она даже не подозревала.

По данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура Калининского округа Тюмени следит за ходом расследования.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали юных телефонных мошенников. Молодые люди обманули как минимум 10 человек и заработали на них 4 миллиона рублей.

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