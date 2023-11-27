Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин провел лекцию для студентов МИСИС

Генеральный директор «Уральской стали» также рассказал, что в середине 2025 года холдинг планирует запустить несколько крупных проектов, и в целом этот год будет важным для комбината. Если на данный момент объем выплавляемой стали составляет 1,5 миллиона тонн, то в 2025 году этот показатель достигнет 2,5 миллиона тонн. Кроме того, компания намерена инвестировать в производство порядка 150 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, а также создать более 2000 рабочих мест, и здесь она надеется на студентов МИСИС, которые присоединятся к команде.