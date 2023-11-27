Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин провел лекцию для студентов МИСИС

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:50
В ходе общения с будущими металлургами он рассказал о деятельности возглавляемого им холдинга, социальных инвестициях компании и перспективных направлениях развития бизнеса.
Как сообщает издание 56orb.ru, Денис Сафин рассказал студентам МИСИС о стратегии развития комбината «Уральская сталь» и Загорского трубного завода, объединенных в один металлургический холдинг в 2022 году. Он подчеркнул, что после объединения удалось добиться высоких темпов развития производства и производительности труда.
Генеральный директор «Уральской стали» также рассказал, что в середине 2025 года холдинг планирует запустить несколько крупных проектов, и в целом этот год будет важным для комбината. Если на данный момент объем выплавляемой стали составляет 1,5 миллиона тонн, то в 2025 году этот показатель достигнет 2,5 миллиона тонн. Кроме того, компания намерена инвестировать в производство порядка 150 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, а также создать более 2000 рабочих мест, и здесь она надеется на студентов МИСИС, которые присоединятся к команде.
Особое внимание Денисом Сафиным было уделено вкладу «Уральской Стали» в развитие инфраструктуры, поддержке городских проектов и повышению уровня жизни в городе Новотроицке в Оренбургской области. Например, уже в следующем году планируется строительство 25 домов, напечатанных с помощью строительного 3D-принтера, для работников предприятия. Глава УК «Уральская Сталь» также рассказал о технологическом развитии холдинга, отметил высокий уровень автоматизации процессов производства и внедрение в производство инновационных решений.
Денис Сафин подчеркнул значимость для экономики Российской Федерации металлургической отрасли и пригласил будущих металлургов посетить предприятия холдинга, чтобы ощутить атмосферу современного производства, оценить инновационные разработки и получить дополнительную мотивацию для профессионального развития.
Завершая встречу, глава УК «Уральская Сталь» сформулировал три основных правила успеха и развития лидерских качеств: «Постоянно учись, много работай, четко разбирайся в том, что ты делаешь».