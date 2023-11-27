Для тюменских бойцов СВО провели тренировки по огневой подготовке. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как пояснил спецпредставитель главы региона по вопросам СВО, руководитель центра «Аванпост» Николай Савченко, все инструкторы заранее прошли переподготовку в одной из частей спецназа. Сейчас они делятся полученным опытом с мобилизованными земляками. На тренировках бойцы улучшили свои навыки в стрельбе, а также научились приемам ведения боя на открытой местности.
«Мы продолжаем поддерживать наших бойцов, среди которых и наши выпускники, дооснащать специальными средствами, обучать новым тактическим приемам», — отметил Савченко.