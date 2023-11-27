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Для тюменских бойцов СВО провели тренировки по тактической и огневой подготовке

Для тюменских бойцов СВО провели тренировки по огневой подготовке. ВИДЕО

27 ноября 2023, 09:50
Фото: 1MI

Для тюменских бойцов СВО провели тренировки по тактической и огневой подготовке

Для тюменских военнослужащих, базирующихся в Запорожской области, инструкторы «Аванпоста» провели тренировку по тактической и огневой подготовке. Об этом сегодня, 27 ноября, рассказали в Информцентре областного правительства.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

Как пояснил спецпредставитель главы региона по вопросам СВО, руководитель центра «Аванпост» Николай Савченко, все инструкторы заранее прошли переподготовку в одной из частей спецназа. Сейчас они делятся полученным опытом с мобилизованными земляками. На тренировках бойцы улучшили свои навыки в стрельбе, а также научились приемам ведения боя на открытой местности.

«Мы продолжаем поддерживать наших бойцов, среди которых и наши выпускники, дооснащать специальными средствами, обучать новым тактическим приемам», — отметил Савченко.
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