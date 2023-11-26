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Жители домов в центре Тюмени, попавших под КРТ, живут без отопления почти год

Жители домов в центре Тюмени, попавших под КРТ, живут без отопления почти год

26 ноября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Жители трех аварийных домов в Тюмени по улице Киевской с прошлого отопительного сезона живут без отопления. Здания попали под снос в рамках реализации программы комплексного развития территорий.

По словам жильцов аварийных домов, согласно условиям реализации программы КРТ, собственникам должны были выделить денежные средства на приобретение нового жилья в качестве компенсации. Однако из-за того, что площади земельных участков были уменьшены, суммы на новое жилье соответственно тоже.

«Решение об изменении границ межевания придомовой территории было принято без согласия собственников. Подписей от жильцов и фактического присутствия жильцов не было, тем самым был нарушена ст. 46 ЖК РФ. Урезав земельные участки, сумму на новое жилье рассчитывают по новым параметрам, с чем не согласны собственники. Неоднократно писали письма в администрацию Тюмени, пока все безуспешно», — сообщили тюменцы.

В частности, одной из жительниц аварийного дома по улице Киевский, 71, предложили за трехкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра компенсацию в размере 4,6 миллионов рублей. Тюменка считает, что за жилье в центре города — это крайне мало. За 4,6 миллиона сегодня в областной столице можно приобрести или вторичное жилье, или однокомнатную квартиру в новостройке в микрорайонах.

В администрации города поясняют, что при определении размера возмещения за изымаемые жилые помещения, общей долевой собственности на земельный участок, учитывается общая площадь земельного участка под многоквартирным домом, в отношении которого проведена постановка на государственный кадастровый учет и постановка на учет в ЕГРН.

Известно, что части жителей домов на Киевской, владельцам муниципального жилья, уже предоставили новые квартиры в Ново-Патрушево.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на ДОКе в рамках КРТ будет снесено более 300 частных домов. Общая площадь земельного участка, попавшего под реновацию, составила 120 гектаров.

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