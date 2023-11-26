Жители домов в центре Тюмени, попавших под КРТ, живут без отопления почти год

В частности, одной из жительниц аварийного дома по улице Киевский, 71, предложили за трехкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра компенсацию в размере 4,6 миллионов рублей. Тюменка считает, что за жилье в центре города — это крайне мало. За 4,6 миллиона сегодня в областной столице можно приобрести или вторичное жилье, или однокомнатную квартиру в новостройке в микрорайонах.