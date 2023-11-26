Трое тюменских подростков заразились ВИЧ

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В целом по области выявлено 818 новых случаев ВИЧ. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области было выявлено более 1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди несовершеннолетних случаев заражения зарегистрировано не было. Всего в Тюменской области проживает 16 тысяч 569 ВИЧ-инфицированных.