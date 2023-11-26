nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Трое тюменских подростков заразились ВИЧ

Трое тюменских подростков заразились ВИЧ

26 ноября 2023, 16:42
Фото: 1MI
Трое несовершеннолетних жителей Тюменской области заразились в этом году вирусом иммунодефицита. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.
Сюжет
Дети

В целом по области выявлено 818 новых случаев ВИЧ. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области было выявлено более 1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Среди несовершеннолетних случаев заражения зарегистрировано не было. Всего в Тюменской области проживает 16 тысяч 569 ВИЧ-инфицированных.

Читайте также:
Итоги недели: послание Моора, рост платы за детсады, антирейтинг поликлиникЛегкий способ похудеть: тюменский миллионер рассказал о диете, которая работает 100%Главный тюменский санврач вышла в свет с сумкой от Gucci за сотни тысяч рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Тест на ВИЧ#ВИЧ
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
24 ноября, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
24 ноября, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
24 ноября, 04:07
«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты
24 ноября, 13:15
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
24 ноября, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
24 ноября, 06:10