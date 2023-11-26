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Синоптики обещают тюменцам потепление

Синоптики обещают тюменцам потепление

26 ноября 2023, 05:17
Фото: 1MI
В Тюмени в ближайшие дни вновь установится плюсовая температура воздуха. По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 ноября, термометры покажут -1…-4, а в понедельник и вовсе 0…+1.

При этом, в течение 27ноября ожидаются осадки в виде снега с дождем. С 28 по 30 ноября среднесуточная температура воздуха составит 0…-5.

В первый день календарной зимы в областной столице столбики термометров не опустятся ниже -3…-5. 2 декабря, в субботу, немного похолодает — в ночные часы ожидается -7…-8, в светлое время суток температура воздуха составит -3…-4. Такая погода продержится до конца первой декады декабря.

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