Синоптики обещают тюменцам потепление

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
При этом, в течение 27ноября ожидаются осадки в виде снега с дождем. С 28 по 30 ноября среднесуточная температура воздуха составит 0…-5.
В первый день календарной зимы в областной столице столбики термометров не опустятся ниже -3…-5. 2 декабря, в субботу, немного похолодает — в ночные часы ожидается -7…-8, в светлое время суток температура воздуха составит -3…-4. Такая погода продержится до конца первой декады декабря.