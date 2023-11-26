Синоптики обещают тюменцам потепление

В первый день календарной зимы в областной столице столбики термометров не опустятся ниже -3…-5. 2 декабря, в субботу, немного похолодает — в ночные часы ожидается -7…-8, в светлое время суток температура воздуха составит -3…-4. Такая погода продержится до конца первой декады декабря.