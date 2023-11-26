Поезд Деда Мороза встретили в Тюмени сотни юных горожан

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Для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа, различные игры. Вместе с Дедом Морозом в Тюмени приехала также Снегурочка, помощники зимнего волшебника — зайцы, гномы, снеговики и другие сказочные персонажи. Праздник проходил с 10 часов утра до 16 часов дня.
Поезд Деда Мороза — это уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники уже третий год отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.
Впервые в большое железнодорожное путешествие по стране российский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. В Тюмени спецпоезд прибыл первый раз в 2022 году. Кстати, в минувшем году Дед Мороз провел в дороге 85 дней.
На сказочном поезде команда тогда преодолела более 33 тысяч километров, посетив с праздничной программой более 120 больших и малых городов в более чем 60 регионах России. Участниками праздничных мероприятий на вокзалах стали более 720 тысяч человек.
В этом году поезд Деда Мороза посетит более 80 российских городов. Уже завтра днем, 27 ноября, спецпоезд прибудет в Тобольск.