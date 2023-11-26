nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Поезд Деда Мороза прибыл в Тюмень

Поезд Деда Мороза встретили в Тюмени сотни юных горожан

26 ноября 2023, 17:00
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Поезд Деда Мороза прибыл в Тюмень

На тюменском железнодорожном сегодня был настоящий аншлаг — сотни юных тюменцев с родителями пришли встретить Деда Мороза, прибывшего на спецпоезде в областную столицу.

Для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа, различные игры. Вместе с Дедом Морозом в Тюмени приехала также Снегурочка, помощники зимнего волшебника — зайцы, гномы, снеговики и другие сказочные персонажи. Праздник проходил с 10 часов утра до 16 часов дня.

Поезд Деда Мороза — это уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники уже третий год отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

Впервые в большое железнодорожное путешествие по стране российский Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. В Тюмени спецпоезд прибыл первый раз в 2022 году. Кстати, в минувшем году Дед Мороз провел в дороге 85 дней.

На сказочном поезде команда тогда преодолела более 33 тысяч километров, посетив с праздничной программой более 120 больших и малых городов в более чем 60 регионах России. Участниками праздничных мероприятий на вокзалах стали более 720 тысяч человек.

В этом году поезд Деда Мороза посетит более 80 российских городов. Уже завтра днем, 27 ноября, спецпоезд прибудет в Тобольск.

Читайте также:
Трое тюменских подростков заразились ВИЧИтоги недели: послание Моора, рост платы за детсады, антирейтинг поликлиникЛегкий способ похудеть: тюменский миллионер рассказал о диете, которая работает 100%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Новый год#Дед Мороз#РЖД#Поезд
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
24 ноября, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
24 ноября, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
24 ноября, 04:07
«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты
24 ноября, 13:15
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
24 ноября, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
24 ноября, 06:10