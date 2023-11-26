Поезд Деда Мороза встретили в Тюмени сотни юных горожан

Поезд Деда Мороза — это уникальный совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и его сказочные помощники уже третий год отправляются в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.