Метеорологи рассказали о том, какая погода будет на Новый год в Тюмени

Однако уже на следующий день, 11 декабря, метеорологи прогнозируют резкое потепление до -7…-9. В целом в декабре в Тюмени среднесуточная температура воздуха составит -17…-8. Что кается солнечных дней и осадков, то снег ожидается только в первой декаде декабря. Остальная часть месяца ожидается малоснежной.