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Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды в Тюмени на 31 декабря

Метеорологи рассказали о том, какая погода будет на Новый год в Тюмени

26 ноября 2023, 17:17
Фото: 1MI

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды в Тюмени на 31 декабря

Синоптики опубликовали предварительный прогноз на 31 декабря. По данным сайта World weather, морозов в конце декабря жителям областной столицы ждать не стоит — столбики термометров не опустятся ниже -14…-17.
Фото: World weather

Правда, по данным синоптиков Яндекс. Погода, 31 декабря в Тюмени ударят 27-градусные морозы. А в ночь с 31 декабря на 1 января и вовсе похолодает до -32.

Фото: Яндекс. Погода

В целом, декабрь в Тюменской области ожидается теплее обычного. В первую половину первой декады месяца сохранится околонулевая температура воздуха. Похолодает к 9 декабря — столбики термометров в этот день опустятся до -14…-21. 10 декабря в областной столице ударят первые 25-градусные морозы.

Однако уже на следующий день, 11 декабря, метеорологи прогнозируют резкое потепление до -7…-9. В целом в декабре в Тюмени среднесуточная температура воздуха составит -17…-8. Что кается солнечных дней и осадков, то снег ожидается только в первой декаде декабря. Остальная часть месяца ожидается малоснежной.

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