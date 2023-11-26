Метеорологи рассказали о том, какая погода будет на Новый год в Тюмени

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Правда, по данным синоптиков Яндекс. Погода, 31 декабря в Тюмени ударят 27-градусные морозы. А в ночь с 31 декабря на 1 января и вовсе похолодает до -32.
В целом, декабрь в Тюменской области ожидается теплее обычного. В первую половину первой декады месяца сохранится околонулевая температура воздуха. Похолодает к 9 декабря — столбики термометров в этот день опустятся до -14…-21. 10 декабря в областной столице ударят первые 25-градусные морозы.
Однако уже на следующий день, 11 декабря, метеорологи прогнозируют резкое потепление до -7…-9. В целом в декабре в Тюмени среднесуточная температура воздуха составит -17…-8. Что кается солнечных дней и осадков, то снег ожидается только в первой декаде декабря. Остальная часть месяца ожидается малоснежной.