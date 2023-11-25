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Тюменские медики провели шунтирование желудка 155-килограммовому дальнобойщику

Тюменские медики провели шунтирование желудка 155-килограммовому дальнобойщику

25 ноября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Тюменские медики провели гастрошунтирование желудка 155-килограммовому тюменцу. 48-летний мужчина работал дальнобойщиком и в последнее время жаловался на боли, одышку, повышенное давление, быструю утомляемость.

Из-за плохого самочувствия и желания избавиться от лишнего веса он обратился в больницу для проведения операции.

«Гастрошунтирование осуществляется путем создания маленького желудка в его верхней части, которую соединяют с тонкой кишкой. Таким образом, ограничивается количество пищи, которое можно съесть, и уменьшается усвоение питательных веществ организмом», — рассказал начальник хирургической службы ОКБ №1 Алексей Дмитриев.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, в штатном режиме. На данный момент тюменец уже сбросил 6 килограммов и намерен и дальше снижать вес. По его словам, положительные результаты от похудения уже есть — его перестали мучить головные боли.

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