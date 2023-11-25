Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В понедельник, 27 ноября, воздух прогреется до +1. В этот день также вероятны осадки в виде дождя со снегом. Околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени до конца первой декады декабря — днем столбики термометров будут показывать 0…-2, в темное время суток -3….-8.
10 декабря в областной столице температура воздуха опустится до -10…-11. По прогнозам такая погода продержится до конца первого зимнего месяца.
Отметим, на данный момент в Тюмени столбики термометров показывают -14 (по ощущением -21). В течение дня ожидается снег, к вечеру потепление до -6…-8.