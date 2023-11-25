Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре

В понедельник, 27 ноября, воздух прогреется до +1. В этот день также вероятны осадки в виде дождя со снегом. Околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени до конца первой декады декабря — днем столбики термометров будут показывать 0…-2, в темное время суток -3….-8.