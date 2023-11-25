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Published Сегодня, 04:06

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Updated Сегодня, 04:28

Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре

Синоптики рассказали, какая погода будет в декабре

25 ноября 2023, 04:06
Фото: 1MI
После небольших морозов в Тюмень вновь вернется теплая погода. По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 26 ноября, в областной столице потеплеет до -1…-4, а снег сменит снег с дождем.

В понедельник, 27 ноября, воздух прогреется до +1. В этот день также вероятны осадки в виде дождя со снегом. Околонулевая температура воздуха продержится в Тюмени до конца первой декады декабря — днем столбики термометров будут показывать 0…-2, в темное время суток -3….-8.

10 декабря в областной столице температура воздуха опустится до -10…-11. По прогнозам такая погода продержится до конца первого зимнего месяца.

Отметим, на данный момент в Тюмени столбики термометров показывают -14 (по ощущением -21). В течение дня ожидается снег, к вечеру потепление до -6…-8.

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