Школьники и студенты не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года стоимость проезда в тюменских автобусах увеличится на 1 рубль. В настоящее время цена билета в общественном транспорте составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном.