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Тюменские школьники не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах

Школьники и студенты не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах в Тюмени

25 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI

Тюменские школьники не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах

Тюменские школьники и студенты не смогут делать бесплатные пересадки на общественном транспорте. По информации администрации Тюмени, пересадочный тариф будет доступен только обладателям общепользовательских электронных транспортных карт.
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Дети

На льготные категории транспортных карт «Школьник» и «Студент» его действие не распространяется, пишет РБК Тюмень.

С января 2024 года в Тюмени начнет действовать схема бесплатной пересадки в автобусах. Оплата за билеты пассажирам, делающим в течение одного часа (60 минут) пересадку на другой автобус, будет упразднена.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года стоимость проезда в тюменских автобусах увеличится на 1 рубль. В настоящее время цена билета в общественном транспорте составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном.

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