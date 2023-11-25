nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября 2023, 07:41

Published 25 ноября 2023, 07:41

Modified 25 ноября 2023, 07:43

Updated 25 ноября 2023, 07:43

Тюменские школьники не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах

Школьники и студенты не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах в Тюмени

25 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI.

Тюменские школьники не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах

Сюжет
Дети
Тюменские школьники и студенты не смогут делать бесплатные пересадки на общественном транспорте. По информации администрации Тюмени, пересадочный тариф будет доступен только обладателям общепользовательских электронных транспортных карт.

На льготные категории транспортных карт «Школьник» и «Студент» его действие не распространяется, пишет РБК Тюмень.

С января 2024 года в Тюмени начнет действовать схема бесплатной пересадки в автобусах. Оплата за билеты пассажирам, делающим в течение одного часа (60 минут) пересадку на другой автобус, будет упразднена.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года стоимость проезда в тюменских автобусах увеличится на 1 рубль. В настоящее время цена билета в общественном транспорте составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном.

Читайте также:
Оставил записку родителям и исчез: в Тюмени пропал 15-летний подростокВ Тюменской области многодетная мать с детьми осталась на улице из-за пожараВ Тюмени упали цены на яйца
#Валентина Бурнашева#Общество#Дети#Школьники#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Билеты#Цены на билеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика