Школьники и студенты не смогут пользоваться пересадочным тарифом в автобусах в Тюмени

Posted 25 ноября 2023, 07:41
Published 25 ноября 2023, 07:41
Modified 25 ноября 2023, 07:43
Updated 25 ноября 2023, 07:43
На льготные категории транспортных карт «Школьник» и «Студент» его действие не распространяется, пишет РБК Тюмень.
С января 2024 года в Тюмени начнет действовать схема бесплатной пересадки в автобусах. Оплата за билеты пассажирам, делающим в течение одного часа (60 минут) пересадку на другой автобус, будет упразднена.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 января 2024 года стоимость проезда в тюменских автобусах увеличится на 1 рубль. В настоящее время цена билета в общественном транспорте составляет 29 рублей при безналичном расчете и 30 рублей при наличном.