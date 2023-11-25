Оставил записку родителям и исчез: в Тюмени пропал 15-летний подросток

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшего 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина исчез еще 7 марта 2023 года. В тот день он отвез свою супругу на работу, после чего отправился домой. Но по пути к дому бесследно пропал. Спустя 9 месяцев мужчину нашли. Волонтеры сообщили, что с ним все в порядке. Где он находился все это время информации нет.