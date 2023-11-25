Оставил записку родителям и исчез: в Тюмени пропал 15-летний подросток

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По словам мамы школьника, Асилбек оставил записку родителям, в которой попросил прощения и написал, он «не достоин их».
«В августе сын начала играть в одну игру, проиграл тогда деньги. Мы ему после этого запретили играть, простили, конечно. Сентябрь и октябрь прошли спокойно. А оказалось, что сын все-таки играет. В записке он написал, что проиграл опять деньги, поэтому недостоин нас, попросил прощения», — рассказала «Нашему Городу» мама подростка.
По ее словам, накануне вместе с мужем они обзвонили всех друзей сына — его никто не видел после школы. К поискам Асилбека Абдувалиева подключены волонтеры поисковых отрядов, сотрудники полиции.
Тех, кто обладает информацией о местонахождении Асилбека Абдувалиева, просят звонить по телефонам 02/102 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени завершены поиски пропавшего 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина исчез еще 7 марта 2023 года. В тот день он отвез свою супругу на работу, после чего отправился домой. Но по пути к дому бесследно пропал. Спустя 9 месяцев мужчину нашли. Волонтеры сообщили, что с ним все в порядке. Где он находился все это время информации нет.