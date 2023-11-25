На выставке «Россия» презентовали экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

В открытии экспозиций, в ходе которых гости смогут ознакомиться с ключевыми достижениями двух отраслей, участвовали первый зампредседателя российского Правительства Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который провел экскурсию для детей из новых регионов страны. Об этом пишет mkset.ru.