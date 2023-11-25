На выставке «Россия» презентовали экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:42
В открытии экспозиций, в ходе которых гости смогут ознакомиться с ключевыми достижениями двух отраслей, участвовали первый зампредседателя российского Правительства Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, который провел экскурсию для детей из новых регионов страны. Об этом пишет mkset.ru.
Гости экспозиции Минтранса увидят реалистичную масштабную модель Крымского моста, ознакомятся с макетами различных видов судов, а также портальных инспекционно-досмотровых комплексов приграничных пропускных пунктов, изучат интерактивную карту опорной сети автодорог и голографическую 3D-пирамиду с визуализацией процессов работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Кроме того, посетителям выставки покажут тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.
Помимо этого, в павильоне размещено спецоборудование, превращающее нарисованные ливреи воздушного лайнера в трехмерную модель, после чего самолет взлетает в петропавловск-камчатском виртуальном аэропорту Елизово. На мультимедийной инсталляции продемонстрированы способы управления архитектурной подсветкой терминала в аэропорту Геленджика.
В числе экспонатов Минстроя «Строим будущее» презентовали новые разработки строительной отрасли и городского хозяйства.
Пристальное внимание организаторы направили на модернизацию инфраструктуры туризма — в интерактивном зале корпорации Туризм.РФ гости смогут ознакомиться с рядом туристических комплексов в разных субъектах РФ.
Часть экспозиции посвящена восстановлению новых регионов страны. Прошла экскурсия для детей из Донецка, приехавших на открытие мероприятия.
На площадке международной выставки-форума «Россия» демонстрируются главные достижения Российской Федерации. В ходе проведения мероприятия гостей ожидают культурно-развлекательные мероприятия, а также насыщенная деловая и образовательная программа. Выставка завершится 12 апреля 2024 года. Посещение выставки бесплатно.