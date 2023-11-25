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Posted 25 ноября, 13:03

Published 25 ноября, 13:03

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

ИИ-решение Тюменской области отмечено спецпризом Национальной премии

ИИ-решение Тюменской области отмечено спецпризом Национальной премии

25 ноября 2023, 13:03
ИИ-решение Тюменской области завоевало специальный приз в первой Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Церемония награждения лауреатов прошла 23 ноября в Москве в рамках международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Премия организована АНО «Цифровая экономика» и Ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке правительства Российской Федерации и призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ. Мероприятие прошло с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и других экспертов.

Тюменская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству номинированных на премию ИИ-решений и отмечена специальным призом за разработку и внедрение Системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений.

Система автоматически в фоновом режиме без участия врача осуществляет анализ данных на наличие маркеров кардиологических рисков и прогнозирует наступление болезни системы кровообращения у всего населения, прикрепленного к медицинской организации.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Это большое достижение и гордость для нас быть в числе субъектов, которых отметили за успехи в решении общественно значимых задач с помощью технологий искусственного интеллекта. Будем и дальше продолжать внедрение цифровых сервисов на благо граждан региона».

Благодаря внедрению ИИ-решения в регионе:

  • на 97,6% снизилась доля пациентов с высоким и очень высоким уровнями риска, не состоящих на диспансерном учете;
  • на 9% уменьшился уровень риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов;
  • на 6,1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения.

Сегодня система внедрена в 19 медицинских организациях области.

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