ИИ-решение Тюменской области отмечено спецпризом Национальной премии

Премия организована АНО «Цифровая экономика» и Ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке правительства Российской Федерации и призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ. Мероприятие прошло с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и других экспертов.