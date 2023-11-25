ИИ-решение Тюменской области отмечено спецпризом Национальной премии

Posted 25 ноября, 13:03
Published 25 ноября, 13:03
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Премия организована АНО «Цифровая экономика» и Ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» при поддержке правительства Российской Федерации и призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ. Мероприятие прошло с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и других экспертов.
Тюменская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству номинированных на премию ИИ-решений и отмечена специальным призом за разработку и внедрение Системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений.
Система автоматически в фоновом режиме без участия врача осуществляет анализ данных на наличие маркеров кардиологических рисков и прогнозирует наступление болезни системы кровообращения у всего населения, прикрепленного к медицинской организации.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Это большое достижение и гордость для нас быть в числе субъектов, которых отметили за успехи в решении общественно значимых задач с помощью технологий искусственного интеллекта. Будем и дальше продолжать внедрение цифровых сервисов на благо граждан региона».
Благодаря внедрению ИИ-решения в регионе:
Сегодня система внедрена в 19 медицинских организациях области.