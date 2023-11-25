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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

Двое тюменцев выступят в шоу на ТНТ

Двое тюменцев попали в шоу на федеральный канал

25 ноября 2023, 04:26
Фото: 1MI

Двое тюменцев выступят в шоу на ТНТ

Двое тюменцев стали участниками музыкального шоу «Ярче звёзд», в котором талантливые участники перевоплощаются в известных исполнителей, а жюри выбирает того, кто сделал это лучше остальных.
Евгений СкочинЕвгений Скочин
Арина ПупкевичАрина Пупкевич
Евгений Скочин
Фото: ООО «ГПМ Развлекательное телевидение»

В новом выпуске проекта на сцену выйдут актер Евгений Скочин и студентка Тюменского государственного института культуры Арина Пупкевич.

По словам Евгения, решение принять участие в шоу он принял потому, что всегда интересовался искусством перевоплощения.

«В данной ситуации мне было интересно перевоплотиться в ныне живущего персонажа, который является кумиром не только молодёжи, но и многих людей. Хотелось почувствовать себя в его роли», — отметил Евгений.

Арина Пупкевич призналась, что на экзамене по актерскому мастерству она пробовала перевоплотиться в одну известную отечественную певицу, и после этого у нее появилась мечта — выступить с перевоплощением в эту же артистку, только уже на большой сцене.

Выпуск «Ярче звёзд» шоу с тюменцами выйдет сегодня, 25 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ.

Ранее «Наш Город» писал, что 14-летний Николай Криванков из Тобольского района стал участником второго сезона интеллектуального шоу на телеканале «Пятница!». Школьник продемонстрировал свои знания в передаче «Умнее всех».

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