Двое тюменцев попали в шоу на федеральный канал

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В новом выпуске проекта на сцену выйдут актер Евгений Скочин и студентка Тюменского государственного института культуры Арина Пупкевич.
По словам Евгения, решение принять участие в шоу он принял потому, что всегда интересовался искусством перевоплощения.
«В данной ситуации мне было интересно перевоплотиться в ныне живущего персонажа, который является кумиром не только молодёжи, но и многих людей. Хотелось почувствовать себя в его роли», — отметил Евгений.
Арина Пупкевич призналась, что на экзамене по актерскому мастерству она пробовала перевоплотиться в одну известную отечественную певицу, и после этого у нее появилась мечта — выступить с перевоплощением в эту же артистку, только уже на большой сцене.
Выпуск «Ярче звёзд» шоу с тюменцами выйдет сегодня, 25 ноября, в 21:00 на телеканале ТНТ.
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