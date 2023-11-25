«Дом полимеров» СИБУРа посетил губернатор Тюменской области Александр Моор

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Знакомя главу Тюменского региона Александра Моора с экспозицией павильона, посвященной роли нефтегазохимии в жизни людей, член Правления СИБУРа Марина Медведева отметила, что 8 из 10 предметов обихода современного человека изготавливаются из полимеров. Лидером производства базовых полимеров в России является нефтегазохимический комплекс «ЗапСибНефтехим», расположенный на родине всемирно известного ученого Дмитрия Менделеева — в Тобольске.
Строительство «ЗапСибНефтехима» остается крупнейшим из реализованных инвестиционных проектов в отечественной нефтегазохимии. На сегодняшний день тобольское предприятие СИБУРа обеспечивает выпуск 60% всего российского полипропилена и 50% полиэтилена.
СИБУР — ключевой партнер Тюменской области. За последние 15 лет компания вложила в развитие тобольской площадки более 1 трлн рублей. Уже реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. В этом году началось строительство еще одного производства, — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
За пять лет в результате совместных программ правительства Тюменской области, администрации Тобольска и СИБУРа — «Тобольск -2020» и «Тобольск настоящий» — в исторической столице Сибири реализовано более 60 инфраструктурных проектов. Информация об этих проектах представлена в «Доме полимеров».
Отдельное направление совместной работы — подготовка кадров для нефтегазохимической отрасли. С 2018 года в Тобольске реализуется профориентационная образовательная программа по подготовке старшеклассников к поступлению в ведущие отраслевые вузы.
Готовим кадры буквально со школьной скамьи, стараясь заинтересовать подростков нашей отраслью, — отметила Марина Медведева.
Стенд СИБУРа «Дом полимеров» расположен в павильоне № 12 на ВДНХ в Москве. Экспозицию может посетить любой желающий. Международная форум-выставка «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.