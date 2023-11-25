«Дом полимеров» СИБУРа посетил губернатор Тюменской области Александр Моор

За пять лет в результате совместных программ правительства Тюменской области, администрации Тобольска и СИБУРа — «Тобольск -2020» и «Тобольск настоящий» — в исторической столице Сибири реализовано более 60 инфраструктурных проектов. Информация об этих проектах представлена в «Доме полимеров».