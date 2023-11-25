Дима Билан сообщил, когда выступит в Тюмени

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Напомним, концертное выступление в Тюмени Димы Билана должно было состояться 12 октября в Тюменской филармонии. Однако артисту пришлось отменить мероприятие из-за бронхита. О том, что концерта не будет тюменские поклонники творчества Билана узнали за сутки до назначенной даты выступления.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале с концертами выступит популярный российский певец Shaman. Выступления запланированы на 5 и 6 февраля в Тюменской филармонии. Продажа билетов уже открыта.