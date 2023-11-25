Дима Билан сообщил, когда выступит в Тюмени

Напомним, концертное выступление в Тюмени Димы Билана должно было состояться 12 октября в Тюменской филармонии. Однако артисту пришлось отменить мероприятие из-за бронхита. О том, что концерта не будет тюменские поклонники творчества Билана узнали за сутки до назначенной даты выступления.