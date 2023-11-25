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Дима Билан сообщил, когда выступит в Тюмени

Дима Билан сообщил, когда выступит в Тюмени

25 ноября 2023, 10:14
Фото: ВК Дима Билан / Dima Bilan
Российский певец Дима Билан опубликовал даты перенесенных этой осенью его концертов. В Тюмень артист приедет 15 апреля. Информация о новых датах опубликована на официальных страницах Билана в социальных сетях.
Сюжет
Концерт

Напомним, концертное выступление в Тюмени Димы Билана должно было состояться 12 октября в Тюменской филармонии. Однако артисту пришлось отменить мероприятие из-за бронхита. О том, что концерта не будет тюменские поклонники творчества Билана узнали за сутки до назначенной даты выступления.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале с концертами выступит популярный российский певец Shaman. Выступления запланированы на 5 и 6 февраля в Тюменской филармонии. Продажа билетов уже открыта.

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